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Galatasaray'a Kolombiyalı sol bek! Arjantin basını duyurdu

Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başladı. Selçuk İnan yönetiminde çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı ekipte, transfer harekatı da sürüyor. Marcelo Saracchi ile sözleşme uzatmayan Galatasaray'da sol bek arayışları devam ederken, Arjantin basını flaş bir iddiada bulundu.

16.06.2021 09:48 - Son Güncelleme: 16.06.2021 09:48
Galatasaray'a Kolombiyalı sol bek! Arjantin basını duyurdu

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda umduğunu bulamayan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın öncelikli hedefi sol bek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Kolombiyalı sol bek! Arjantin basını duyurdu

Arjantinli gazeteci Julio Pavoni, Galatasaray'ın gündemindeki ismi duyurdu. Sarı-kırmızılılar, bonservisini almayı düşünmediği Marcelo Saracchi'nin ardından sol bek arayışına girmişti.

Galatasaray'a Kolombiyalı sol bek! Arjantin basını duyurdu

Buna göre sarı-kırmızılı kulüp, Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşı Frank Fabra'yı renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray'a Kolombiyalı sol bek! Arjantin basını duyurdu

Gazeteci Pavoni, Galatasaray'ın, Boca Juniors forması giyen oyuncu için önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

Galatasaray'a Kolombiyalı sol bek! Arjantin basını duyurdu

FRANK FABRA KİMDİR?
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Frank Yusty Fabra Palacios, 22 Şubat 1991'de Kolombiya'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki sol bek kariyerine Envigado'da başladı.

Galatasaray'a Kolombiyalı sol bek! Arjantin basını duyurdu

Sırasıyla Deportivo Cali, Medellin ve Boca Juniors formaları giyen 1.74 cm boyundaki deneyimli futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile de 22 karşılaşmada görev aldı. Fabra'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 2023'ün Aralık ayında sona eriyor.