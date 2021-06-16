Galatasaray'a Kolombiyalı sol bek! Arjantin basını duyurdu
Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başladı. Selçuk İnan yönetiminde çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı ekipte, transfer harekatı da sürüyor. Marcelo Saracchi ile sözleşme uzatmayan Galatasaray'da sol bek arayışları devam ederken, Arjantin basını flaş bir iddiada bulundu.
16.06.2021 09:48
- Son Güncelleme: 16.06.2021 09:48
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda umduğunu bulamayan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın öncelikli hedefi sol bek...
Arjantinli gazeteci Julio Pavoni, Galatasaray'ın gündemindeki ismi duyurdu. Sarı-kırmızılılar, bonservisini almayı düşünmediği Marcelo Saracchi'nin ardından sol bek arayışına girmişti.
Buna göre sarı-kırmızılı kulüp, Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşı Frank Fabra'yı renklerine bağlamak istiyor.
Gazeteci Pavoni, Galatasaray'ın, Boca Juniors forması giyen oyuncu için önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.
FRANK FABRA KİMDİR?
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Frank Yusty Fabra Palacios, 22 Şubat 1991'de Kolombiya'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki sol bek kariyerine Envigado'da başladı.
Sırasıyla Deportivo Cali, Medellin ve Boca Juniors formaları giyen 1.74 cm boyundaki deneyimli futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile de 22 karşılaşmada görev aldı. Fabra'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 2023'ün Aralık ayında sona eriyor.