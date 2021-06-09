Fenerbahçe'de hoca planı! Benitez olmazsa 2 aday...

Benitez'in hayır demesi halinde B planı olarak tutulan diğer isimse başka bir Portekizli isim Andres Villas-Boas. 43 yaşındaki teknik adam en son Fransız devi Marsilya'yı çalıştırdı. Ancak, Villas-Boas sadece Fenerbahçe'nin listesinde değil. Portekizli teknik adamı Vedat Muriqi'nin formasını giydiği İtalyan ekibi Lazio da yakından takip ediyor.