Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray yolunda! Galatasaray son dakika spor haberleri
Onyekuru ve Saracchi transferleriyle devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, çalışmalara devam ediyor. Sezonun ikinci devresine daha güçlü bir kadro ile girerek şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda stoper ve forvet arayışlarını da sürdürüyor. Luyindama'dan boşalan yeri doldurmak isteyen Galatasaray'da Godin'in yanısıra Fenerbahçeli eski yıldız da gündeme geldi.
06.01.2020 09:57
- Son Güncelleme: 06.01.2020 09:57
Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.
İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.