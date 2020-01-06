Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray yolunda! Galatasaray son dakika spor haberleri

Onyekuru ve Saracchi transferleriyle devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, çalışmalara devam ediyor. Sezonun ikinci devresine daha güçlü bir kadro ile girerek şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda stoper ve forvet arayışlarını da sürdürüyor. Luyindama'dan boşalan yeri doldurmak isteyen Galatasaray'da Godin'in yanısıra Fenerbahçeli eski yıldız da gündeme geldi.

06.01.2020 09:57 - Son Güncelleme: 06.01.2020 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





