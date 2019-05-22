Galatasaray'a ilk müjde Onyekuru'dan geldi
Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru için çalışma izni çıkartamayan Everton, konuyla ilgili açtığı davadan da sonuç alamadı. Bu gelişme sonrası Nijeryalı golcünün bir sezon daha Galatasaray'da kiralık olarak forma giymesi gündeme geldi.
22.05.2019 10:11
- Son Güncelleme: 22.05.2019 10:12
Fetih Terim, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Henry Onyekuru ile devam etmek istiyor.
Bu konudaki talebini başkan ve yönetim kuruluna da iletti. Son iki sezonda milli maçlarda oynama bakımından yüzde 75'i sağlayamadığı için Everton, İngiliz İçişleri Bakanlığına dava açtı.
Sarı-kırmızılı ekibin de yakından takip ettiği davadan Everton adına olumlu bir karar çıkması beklenmiyor.
KOTAYI DOLDURACAK
Galatasaray'ın yaptığı 8 milyon euro artı bonuslar ve bir sonraki satış hakkı teklifine henüz cevap vermeyen İngiliz ekibinin Onyekuru'yu 2021-22 sezonunda kullanabilmek için ikinci kez kiralama konusunda sıcak bir yaklaşım içinde bulunduğu belirtiliyor.
Galatasaray'da yıldızı parlayan ve milli maçlarda boy göstermeye başlayan Onyekuru'nun 2020'de yüzde 75 şartını yerine getirerek Everton'a dönebilecek.