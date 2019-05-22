Galatasaray'a ilk müjde Onyekuru'dan geldi

Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru için çalışma izni çıkartamayan Everton, konuyla ilgili açtığı davadan da sonuç alamadı. Bu gelişme sonrası Nijeryalı golcünün bir sezon daha Galatasaray'da kiralık olarak forma giymesi gündeme geldi.

22.05.2019 10:11 - Son Güncelleme: 22.05.2019 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





