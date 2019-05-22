Fatih Terim'in yeni Sneijder'i Yunus! Forvete ise 5 aday...
2018-2019 sezonunu 22.kez şampiyon olarak kapatan Galatasaray'da transfer için ilk hedef hücum hattı. Forvete yerli bir ismi almayı düşünen Terim'in 10 numara pozisyonu için ise farklı bir planı var. Fatih Terim yeni Sneijder'ini arıyor...
22.05.2019 10:14
- Son Güncelleme: 22.05.2019 10:24
Galatasaray'ın başında ligde 8. kez mutlu sona ulaşan Fatih Terim, yeni sezon için transfer planını şekilendirdi.
Her fırsatta bir hayali olduğunu belirten ve Şampiyonlar Ligi'ni almak istediğini ifade eden Terim, yeni sezon tüm kulvarlarda ipi göğüslemek için hesaplarını yapıyor.
Ekibiyle sürekli transfer hakkında fikir alışverişi yapan Terim, planını onlarla paylaşıyor. Scout ekibi ve Terim'in kurmayları da çalışmalarını hızlandırdı.
Fatih Terim, sezon bitmeden scout ekibinin önerdiği oyuncuları izlemeye ve kendisine sunulan raporları incelemeye koyuldu.
ÖNCELİK HÜCUM
Devre arasına Marcao ve Luyindama'yı kadrosuna katarak savunmayı sağlama alan Terim öncelikle sayısal olarak eksik kalan hücum hattındaki silahlarını artırmak istiyor.