Galatasaray'a gurbetçi golcü! Genç yıldız için düğmeye basıldı
Galatasaray'da hoca ve başkan konusundaki belirsizlik devam etmesine rağmen, yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte transfer listesi üzerinden yapılan çalışmalarda Almanya'da forma giyen gurbetçi bir isim için harekete geçildi. İşte detaylar...
07.06.2021 11:08
- Son Güncelleme: 07.06.2021 11:08
Manchester United'ın genç yeteneğini kiralamak isteyen Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti.
Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder'in altyapısında forma giyen Eren, U19 Milli Takımı'na çağrılmıştı.
ALMANYA'DAN TEKLİF ALDI
18 yaşındaki futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı'nın teknik direktörü Manuel Baum'un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya'da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Öte yandan, hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Dinkçi'yi Juventus kadrosuna katmak istiyor.
Almanya'dan Stuttgart, Hollanda'dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri.