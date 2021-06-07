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Galatasaray'a gurbetçi golcü! Genç yıldız için düğmeye basıldı

Galatasaray'da hoca ve başkan konusundaki belirsizlik devam etmesine rağmen, yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte transfer listesi üzerinden yapılan çalışmalarda Almanya'da forma giyen gurbetçi bir isim için harekete geçildi. İşte detaylar...

07.06.2021 11:08 - Son Güncelleme: 07.06.2021 11:08
Galatasaray'a gurbetçi golcü! Genç yıldız için düğmeye basıldı

Manchester United'ın genç yeteneğini kiralamak isteyen Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi de listesine dahil etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a gurbetçi golcü! Genç yıldız için düğmeye basıldı

Yabancı sayısının düşürülmesi ve altyapısını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 18 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder'in altyapısında forma giyen Eren, U19 Milli Takımı'na çağrılmıştı.

Galatasaray'a gurbetçi golcü! Genç yıldız için düğmeye basıldı

ALMANYA'DAN TEKLİF ALDI
18 yaşındaki futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı'nın teknik direktörü Manuel Baum'un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya'da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a gurbetçi golcü! Genç yıldız için düğmeye basıldı

Öte yandan, hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Dinkçi'yi Juventus kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'a gurbetçi golcü! Genç yıldız için düğmeye basıldı

Almanya'dan Stuttgart, Hollanda'dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri.