Galatasaray'a gurbetçi golcü! Genç yıldız için düğmeye basıldı

Galatasaray'da hoca ve başkan konusundaki belirsizlik devam etmesine rağmen, yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte transfer listesi üzerinden yapılan çalışmalarda Almanya'da forma giyen gurbetçi bir isim için harekete geçildi. İşte detaylar...

07.06.2021 11:08 - Son Güncelleme: 07.06.2021 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





