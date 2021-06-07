Fenerbahçe'de hoca harekatı! 4 isme teklif gitti
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç'un "Alman ya da Portekiz ekolü" açıklaması sonrası gözler o ülkelerin hocalarına çevrilirken, sürpriz bir gelişme ile dünyaca ünlü hoca Rafael Benitez'in de hoca adayları arasında olduğu iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında son gelişmeler...
07.06.2021 10:15
- Son Güncelleme: 07.06.2021 10:15
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. İlk hedef olarak Alman ve Portekizli hocaları belirleyen sarı-lacivertliler girişimleri sürdürürken henüz sonuca ulaşamadı.
Polonya Milli Takımı'nın başındaki Paulo Sousa'ya teklif yaptığı ortaya çıkan yönetim daha üst düzey bir isim için çaba harcıyor. Bu kapsamda Roma'dan ayrılan Paulo Fonseca'dan yanıt beklendiği belirtiliyor.
SÜRPRİZ DE OLABİLİR
Alman adaylardan ise Rangnick gündemdeki yerini korurken, başkan Ali Koç'un geçen sezon da istediği Roger Schmidt için de tekrar nabız yoklandığı gelen haberler arasında.
PSV ile 1 yıl daha kontratı olan Schmidt'in şimdilik ayrılığı düşünmediği ancak durumun değişebileceği bildirildi. Listede sürpriz adayların da yer aldığı dile getirilirken, bu hafta isimlerin netlik kazanması bekleniyor.
BENİTEZ ŞAŞKINLIĞI!
Fenerbahçe'nin 16 Haziran'da İstanbul'a getireceği öne sürülen İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, "Haberleri duyduk ancak şu ana kadar bize ulaşan bir teklif yok" diye konuştu.
'GÜNDEMDE DEĞİL'
Başkan Ali Koç'un da Rafael Benitez iddiasını yalanladığı ve gündemlerinde olmadığını söylediği iddia edildi.