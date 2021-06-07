Fenerbahçe'de hoca harekatı! 4 isme teklif gitti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç'un "Alman ya da Portekiz ekolü" açıklaması sonrası gözler o ülkelerin hocalarına çevrilirken, sürpriz bir gelişme ile dünyaca ünlü hoca Rafael Benitez'in de hoca adayları arasında olduğu iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında son gelişmeler...

07.06.2021 10:15 - Son Güncelleme: 07.06.2021 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





