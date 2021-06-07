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Fenerbahçe'de kadro kaosu! EURO 2020 sonrası 24 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında ve devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmesine rağmen Süper Lig'de bu yıl da istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik hakim. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekipte EURO 2020 sonrası sürpriz ayrılıklar olması da gündemde. Fenerbahçe'de 24 ismin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

07.06.2021 15:01 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro kaosu! EURO 2020 sonrası 24 futbolcu...

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladığı 20 Mayıs'taki basın toplantısında "Bugünden gelecek sezon elimizde yüzde 70 hazır bir kadro var" açıklamasını yapmasına rağmen, takımda bulunan 24 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe'de kadro kaosu! EURO 2020 sonrası 24 futbolcu...

Kiradan dönenler, performansları düşük bulananlar, özel yaşantısına dikkat etmeyenler, Sivasspor'la oynanan şampiyonluk maçına asılmadıkları bizzat başkanın ağzından ifade edilenler ve EURO 2020'de yıldızı parlaması umuduyla satışı planlananlar olarak 5 ana başlık altında toplanan 24 futbolcunun büyük çoğunun geleceğine dair kararı sandıktan çıkacak yönetimin vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de kadro kaosu! EURO 2020 sonrası 24 futbolcu...

KİRALIK GİTTİKLERİ TAKIMLARDAN GERİ DÖNENLER

Berke Özer: Belçika takımı Westerlo'ya iki sezon üst üste kiralanan milli futbolcunun bu yıl kadroda kalıp kalmayacağı şu ana kadar netleşmedi.

Fenerbahçe'de kadro kaosu! EURO 2020 sonrası 24 futbolcu...

Miha Zajc: Sezonu Genoa'da kiralık geçiren ve 31 maçta oynayan Sloven yıldız için İtalyan takımının satın alma opsiyonunu kullanmadığı, oyuncunun yeniden kiralanma veya takımda kalmasının yeni teknik direktörün kararına bağlı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de kadro kaosu! EURO 2020 sonrası 24 futbolcu...

Michael Frey: Yapılan uzun kontrat nedeniyle Fenerbahçe'nin başına adeta dert olan Frey geçen yılı Belçika'da bir alt lige düşen Waasland-Beveren'de geçirdi. Yeni sezonda da kiralanma ihtimali yüksek.