Fenerbahçe'de kadro kaosu! EURO 2020 sonrası 24 futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında ve devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmesine rağmen Süper Lig'de bu yıl da istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik hakim. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekipte EURO 2020 sonrası sürpriz ayrılıklar olması da gündemde. Fenerbahçe'de 24 ismin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

07.06.2021 15:01 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





