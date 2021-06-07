Fenerbahçe'de kadro kaosu! EURO 2020 sonrası 24 futbolcu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında ve devre arası transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmesine rağmen Süper Lig'de bu yıl da istediği sonucu alamayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik hakim. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekipte EURO 2020 sonrası sürpriz ayrılıklar olması da gündemde. Fenerbahçe'de 24 ismin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...
Kiradan dönenler, performansları düşük bulananlar, özel yaşantısına dikkat etmeyenler, Sivasspor'la oynanan şampiyonluk maçına asılmadıkları bizzat başkanın ağzından ifade edilenler ve EURO 2020'de yıldızı parlaması umuduyla satışı planlananlar olarak 5 ana başlık altında toplanan 24 futbolcunun büyük çoğunun geleceğine dair kararı sandıktan çıkacak yönetimin vereceği öğrenildi.