SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'la ezdi geçti
Son dakika haberleri... Türkiye'yi takım sporlarında uzun yıllardır başarıyla temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da fırtına gibi başladı. Filenin Sultanları B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık skorla ezdi geçti. Kadınlarımızın baştan sonra üstün oynadığı maçta Ebrar Karakurt 18 sayıyla yıldızlaştı.
25.07.2021 12:29
- Son Güncelleme: 25.07.2021 12:29
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.
Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.