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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'la ezdi geçti

Son dakika haberleri... Türkiye'yi takım sporlarında uzun yıllardır başarıyla temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da fırtına gibi başladı. Filenin Sultanları B Grubu ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık skorla ezdi geçti. Kadınlarımızın baştan sonra üstün oynadığı maçta Ebrar Karakurt 18 sayıyla yıldızlaştı.

25.07.2021 12:29 - Son Güncelleme: 25.07.2021 12:29
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'la ezdi geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'la ezdi geçti

Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'la ezdi geçti

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.

SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'la ezdi geçti

Salon: Ariake Arena

SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'la ezdi geçti

Hakemler: Susana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)