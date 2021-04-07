Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Alanyaspor galibiyeti sonrası konuştu: Lige geri döndük

"LİGE GERİ DÖNDÜK"

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, önceki 2 maçta kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bugün güçlü bir takıma karşı kazanarak tekrar lig yarışının içine dahil olduk. Bu galibiyetle kendimize geldik. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu gösterdikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir oyun oldu. İki takım da kazanmak için her şeyi yaptı. Ligin üzerinde bir maç oldu." "Tekrar lige dönüş yaptık." diyen Yalçın, "Erzurumspor maçına hazırlanacağız." dedi.