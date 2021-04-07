Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Alanyaspor galibiyeti sonrası konuştu: Lige geri döndük
Son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun, Rachid Ghezzal ve N'Koudou kaydetti. Maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İyi bir maç, iyi bir galibiyet oldu. Tekrar lige dönüş yaptık. Erzurumspor maçına hazırlanacağız." dedi. Yalçın ayrıca geçen maç kaybettikleri Kasımpaşa maçına ilişkin de "Bazen bu yolda alınan mağlubiyetler iyidir. İnsanın kendine gelmesini sağlar. Saunadan çıkıp soğuk suya atlamamıza benzer. Nasıl mücadele etmemizi hatırladık." ifadelerini kullandı.
"LİGE GERİ DÖNDÜK"
Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, önceki 2 maçta kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bugün güçlü bir takıma karşı kazanarak tekrar lig yarışının içine dahil olduk. Bu galibiyetle kendimize geldik. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu gösterdikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir oyun oldu. İki takım da kazanmak için her şeyi yaptı. Ligin üzerinde bir maç oldu." "Tekrar lige dönüş yaptık." diyen Yalçın, "Erzurumspor maçına hazırlanacağız." dedi.
"LİGE GERİ DÖNDÜK"
Lige tekrar döndüklerini söyleyen Yalçın, "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon gösterdik, ciddi bir reaksiyon gösterdik. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyun oldu. İki iyi takım birbiriyle boğuştu, gol de yiyebilirdik. Dersimize iyi çalıştık. Alanyaspor'un bir iki oyun versiyonu vardı, onların üstüne çalıştık. Zor bir maç, kolay hale geldi. İyi bir maç, iyi bir galibiyet oldu. Tekrar lige dönüş yaptık. Erzurumspor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.