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Galatasaray'a genç 10 numara! Fatih Terim'in yeni gözdesi oldu

Son 6 haftada 16 puan toplayan Galatasaray, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bu haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için de çalışmaları sürdürüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile sözleşme uzatması beklenmeyen Galatasaray'da yeni 10 numara bulundu. İşte transferin detayları...

15.12.2020 09:47 - Son Güncelleme: 15.12.2020 09:47
Galatasaray'a genç 10 numara! Fatih Terim'in yeni gözdesi o isim oldu

Ara transfer dönemine artık kısa bir süre kaldı ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.

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Galatasaray'a genç 10 numara! Fatih Terim'in yeni gözdesi o isim oldu

Sarı-kırmızılı ekipte sezon sonunda Younes Belhanda'nın sözleşmesi sona eriyor ve Faslı oyuncu ile yeni sözleşme yapılması şimdilik beklenmiyor.

Galatasaray'a genç 10 numara! Fatih Terim'in yeni gözdesi o isim oldu

Bu nedenle Younes Belhanda'nın devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşmelere başladığı belirtilirken bu aşamada Fatih Terim de boş durmuyor.

Galatasaray'a genç 10 numara! Fatih Terim'in yeni gözdesi o isim oldu

Tecrübeli teknik adam uzun süredir özellikle potansiyeli olan genç 10 numaralar hakkında bilgi topluyor.

Galatasaray'a genç 10 numara! Fatih Terim'in yeni gözdesi o isim oldu

ADIM ADIM TAKİP EDİYOR
Vlasıc, Brahim Diaz, Zaniolo ve Yusuf Yazıcı'yı hayranlıkla izliyor. Böyle hazır bir oyuncu bulması durumunda önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa'da başarılı olma planını hayata geçirebileceğine inanıyor.

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