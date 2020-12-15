Haberler Galeri Spor Vedat Muriqi Galatasaray'a mı geliyor! Fenerbahçe'den rekor bedelle transfer olmuştu...

Vedat Muriqi Galatasaray'a mı geliyor! Fenerbahçe'den rekor bedelle transfer olmuştu...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşı çıkmasına neden olan, bu sezon da rekor bir bedelle Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İtalya'da aradığını bulamadı. Beklenen performansın bir hayli uzağında kalan golcü oyuncunun adı Galatasaray ile anılırken, ilk açıklama menajerinden geldi.

15.12.2020 12:55 - Son Güncelleme: 15.12.2020 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





