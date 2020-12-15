Haberler
Galeri
Spor
Vedat Muriqi Galatasaray'a mı geliyor! Fenerbahçe'den rekor bedelle transfer olmuştu...
Vedat Muriqi Galatasaray'a mı geliyor! Fenerbahçe'den rekor bedelle transfer olmuştu...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşı çıkmasına neden olan, bu sezon da rekor bir bedelle Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İtalya'da aradığını bulamadı. Beklenen performansın bir hayli uzağında kalan golcü oyuncunun adı Galatasaray ile anılırken, ilk açıklama menajerinden geldi.
15.12.2020 12:55
- Son Güncelleme: 15.12.2020 12:55
Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sarı-lacivertli forma ile gösterdiği müthiş bir performanla transferin gözdesi olan ve yaz döneminde rekor bir ücretle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Kosovalı golcünün menajeri konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasını bay geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Falcao'nun sakatlığının bir türlü geçmemesi üzerine Vedat Muriqi gündeme gelmişti.
REKORLA TRANSFER OLDU
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile harikalar yaratan Kosavalı golcü Vedat Muriqi yaz döneminde rekor bir transfer ücreti ile İtalyan devi Lazio'ya transfer olmuştu.
BU SEZON SUSKUN
Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 17 gol ve 6 asiste imza atan Kosovalı golcü, transfer olduktan sonra İtalyan ekibinde 8 maçta forma giymesine rağmen gol yollarında etkisi kaldı.