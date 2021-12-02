Galatasaray Gedson Fernandes’ten vazgeçmiyor! Teklif ortaya çıktı

ASLAN'A 16 MİLYON EURO'LUK KAYNAK!

Milliyet'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Sarı-kırmızlı yönetim, Harcama Limitleri'ne de yansıyacak para ödülünü transferde kaynak olarak kullanmayı planlıyor.