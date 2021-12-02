Galatasaray Gedson Fernandes'ten vazgeçmiyor! Teklif ortaya çıktı
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Süper Lig'de istediği sonuçları alamasa da Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Orta saha için öncelikli arayışını sürdüren sarı-kırmızılıların sezon başında çok istemesine rağmen alamadığı Gedson Fernandes için bir kez daha şartları zorlayacağı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Gedson için Benfica'ya yapacağı teklif...
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden ancak Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılacak takviyeler kritik önem taşıyor.
ASLAN'A 16 MİLYON EURO'LUK KAYNAK!
Milliyet'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Sarı-kırmızlı yönetim, Harcama Limitleri'ne de yansıyacak para ödülünü transferde kaynak olarak kullanmayı planlıyor.
GEDSON İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI!
Orta saha mevkisine transfer yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda Gedson Fernandes ismi gündeme geldi. Başkan Burak Elmas'ın teklif yapacaklarını açıkladığı Gedson Fernandes için kesenin ağzı açıldı.
GEDSON GELMEK İSTİYOR!
İddialara göre yönetim, Benfica'dan randevu aldı. Kısa süre içinde Benfica ile masaya oturması beklenen yönetimin resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Gedson'un da Galatasaray'a gitme konusunda Portekiz kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenildi.