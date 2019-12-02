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Fenerbahçe'de Callejon iddiası | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ligde istediği sıralamada yer alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda hücum bölgesi için oyuncu bakan sarı-lacivertlilere İtalya'dan sürpriz bir öneri geldi. Bir süredir kulübü Napoli ile sıkıntı yaşayan Jose Callejon'un Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılabileceği öğrenildi.

02.12.2019 14:07 - Son Güncelleme: 02.12.2019 14:07
Fenerbahçe'de Callejon iddiası | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ara transfer dönemi öncesi kulüplerle ve oyuncularla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

Fenerbahçe'de Callejon iddiası | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Napoli'de sular kaynamaya başladı... Yönetime başkaldıran futbolculara ceza kesilmişti.

Fenerbahçe'de Callejon iddiası | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Futbolcuların yönetime başkaldırmaları sonrası kulüp başkanı De Laurentiis ağır yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

Fenerbahçe'de Callejon iddiası | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Futbolcuların ekim ayı maaşları askıya alınmış ve maaşlarında da yüzde 25 oranında azaltıma gidilmişti.

Fenerbahçe'de Callejon iddiası | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ayrıca tüm futbolcuların yaptırıma tutulduğu ekipte, toplamda 2.5 milyon euroluk da para cezası kesilmişti.

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