Fenerbahçe'de Callejon iddiası | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ligde istediği sıralamada yer alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda hücum bölgesi için oyuncu bakan sarı-lacivertlilere İtalya'dan sürpriz bir öneri geldi. Bir süredir kulübü Napoli ile sıkıntı yaşayan Jose Callejon'un Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve devre arasında Fenerbahçe kadrosuna katılabileceği öğrenildi.

02.12.2019 14:07 - Son Güncelleme: 02.12.2019 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





