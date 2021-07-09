Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Portekiz’den flaş Radamel Falcao iddiası!
Son dakika transfer haberleri… Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu elinden kaçıran Galatasaray'da yeni sezondaki geleceği belirsiz olan Radamel Falcao için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Dün gece Kolombiyalı yıldızın bir Katar kulübünden teklif aldığı öne sürülmüştü. Bugün ise Portekiz basını, Falcao'nun menajerinin Braga ile görüştüğünü yazdı.
09.07.2021 14:34
- Son Güncelleme: 09.07.2021 14:34
Yeni sezon öncesi Galatasaray'daki geleceği belirsizliği koruyan Radamel Falcao için transfer iddialı arka arkaya geliyor.
Dün gece Kolombiyalı yıldızın bir Katar kulübünden teklif aldığı öne sürülmüştü. Bugün ise Portekiz basını, Falcao'nun menajerinin Braga ile görüştüğünü yazdı.
Portekiz'in en önemli spor gazetelerinden biri olan A Bola'ya göre 35 yaşındaki forvetin menajeri Jorge Mendes, yıldız futbolcuyu Braga'ya önerdi.
Portekiz kulübünün konuyu kendi içinde değerlendirdikten sonra Mendes'e geri dönüş yapacağı belirtildi.
Ancak Braga'nın Falcao'nun 5 milyon Euro'luk yıllık maliyetini nasıl karşılayacağı soru işareti.