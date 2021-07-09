Vav TV İzle

Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Portekiz’den flaş Radamel Falcao iddiası!

Son dakika transfer haberleri… Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu elinden kaçıran Galatasaray'da yeni sezondaki geleceği belirsiz olan Radamel Falcao için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Dün gece Kolombiyalı yıldızın bir Katar kulübünden teklif aldığı öne sürülmüştü. Bugün ise Portekiz basını, Falcao'nun menajerinin Braga ile görüştüğünü yazdı.

takvim.com.tr
ONUR ÖZKAN
09.07.2021 14:34 - Son Güncelleme: 09.07.2021 14:34
Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Portekiz’den flaş Radamel Falcao iddiası!

Yeni sezon öncesi Galatasaray'daki geleceği belirsizliği koruyan Radamel Falcao için transfer iddialı arka arkaya geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Portekiz’den flaş Radamel Falcao iddiası!

Dün gece Kolombiyalı yıldızın bir Katar kulübünden teklif aldığı öne sürülmüştü. Bugün ise Portekiz basını, Falcao'nun menajerinin Braga ile görüştüğünü yazdı.

Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Portekiz’den flaş Radamel Falcao iddiası!

Portekiz'in en önemli spor gazetelerinden biri olan A Bola'ya göre 35 yaşındaki forvetin menajeri Jorge Mendes, yıldız futbolcuyu Braga'ya önerdi.

Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Portekiz’den flaş Radamel Falcao iddiası!

Portekiz kulübünün konuyu kendi içinde değerlendirdikten sonra Mendes'e geri dönüş yapacağı belirtildi.

Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Portekiz’den flaş Radamel Falcao iddiası!

Ancak Braga'nın Falcao'nun 5 milyon Euro'luk yıllık maliyetini nasıl karşılayacağı soru işareti.