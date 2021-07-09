Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Portekiz’den flaş Radamel Falcao iddiası!

Son dakika transfer haberleri… Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu elinden kaçıran Galatasaray'da yeni sezondaki geleceği belirsiz olan Radamel Falcao için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Dün gece Kolombiyalı yıldızın bir Katar kulübünden teklif aldığı öne sürülmüştü. Bugün ise Portekiz basını, Falcao'nun menajerinin Braga ile görüştüğünü yazdı.

09.07.2021 14:34 - Son Güncelleme: 09.07.2021 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





