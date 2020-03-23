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Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki genç forveti Umut Nayir, hem oynadığı futbolla hem de eğitim geçmişiyle Süper Lig'in yükselen isimlerinden biri olan Cemil Usta Sezonu'nda... Umut Nayir'in hayli ilginç bir hikayesi var. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Umut Nayir, Beşiktaş'a kendi transferini kendisi yaptı. Osmanlıspor kendisi için Beşiktaş'tan yüksek bonservis bedeli talep etti. Hukuk öğrencisi olan Nayir, hakim olduğu alana giren bu konuyu incelemeye karar verdi. Sözleşmesinin bitmesine 3 yıl kaldığı için FIFA kuralları gereği korunan dönem dışında kaldığını fark eden Nayir, sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip siyah beyazlılar ile anlaştı. Beşiktaş'ta adım adım yıldızlaşan Umut Nayir, bu kadar popüler olmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Umut Nayir bir süredir pek çoğumuzun tanıdığı bir isimle aşk yaşıyor. İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi...

23.03.2020 10:15 - Son Güncelleme: 23.03.2020 10:36
Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Beşiktaş foması giyen genç forvet Umut Nayir'in sevgilisi sosyal medya fenomeni çıktı. İşte başta Umut Nayir olmak üzere futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Kariyerlerinin yanı sıra, özel hayatlarıyla da gündemden düşmeyen futbol dünyasının yıldız isimlerinin eşleri en az kendileri kadar popüler. Tabi içlerinde geri planda kalanlarda var. İşte bazılarına çok şaşıracağınız futbolcuların eşleri ve sevgileri.

SÖRLOTH VE SEVGİLİSİ LENA SELNES

Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

LORIS KARIUS VE SOPHIA THOMALLA

Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş
Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

ENES ÜNAL VE EŞİ LISA SMELLERS

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