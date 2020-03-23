Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki genç forveti Umut Nayir, hem oynadığı futbolla hem de eğitim geçmişiyle Süper Lig'in yükselen isimlerinden biri olan Cemil Usta Sezonu'nda... Umut Nayir'in hayli ilginç bir hikayesi var. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Umut Nayir, Beşiktaş'a kendi transferini kendisi yaptı. Osmanlıspor kendisi için Beşiktaş'tan yüksek bonservis bedeli talep etti. Hukuk öğrencisi olan Nayir, hakim olduğu alana giren bu konuyu incelemeye karar verdi. Sözleşmesinin bitmesine 3 yıl kaldığı için FIFA kuralları gereği korunan dönem dışında kaldığını fark eden Nayir, sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip siyah beyazlılar ile anlaştı. Beşiktaş'ta adım adım yıldızlaşan Umut Nayir, bu kadar popüler olmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Umut Nayir bir süredir pek çoğumuzun tanıdığı bir isimle aşk yaşıyor. İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi...
23.03.2020 10:15
- Son Güncelleme: 23.03.2020 10:36
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