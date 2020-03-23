Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş

Kariyerlerinin yanı sıra, özel hayatlarıyla da gündemden düşmeyen futbol dünyasının yıldız isimlerinin eşleri en az kendileri kadar popüler. Tabi içlerinde geri planda kalanlarda var. İşte bazılarına çok şaşıracağınız futbolcuların eşleri ve sevgileri.

SÖRLOTH VE SEVGİLİSİ LENA SELNES