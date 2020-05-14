Galatasaray'a Belçikalı gol makinesi! İşte detaylar
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında takımlar çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray önümüzdeki yıl kadro maliyetini düşürmek istiyor. Bu doğrultuda Andone ile yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekibin Falcao'ya gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Forvette oluşacak boşluğu doldurmak için çalışan yönetim, Hollanda'da forma giyen Belçikalı bir golcünün peşine düştü.
14.05.2020 11:30
- Son Güncelleme: 14.05.2020 11:30
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı yeni sezonun transfer çalışmalarını yapmakla değerlendiren Galatasaray'ın önceliği forvet bölgesi oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılarda sezon başında Club Brugge'e kiralanan ancak burada bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'nin takıma katılmasına sıcak bakılmazken, Senegalli oyuncunun iyi bir teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.
Öte yandan takımda kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu Florin Andone de gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek isimlerden...
Galatasaray'ın yeni sezonda oyuncuyu kadrosunda düşünmediği bildirilirken golcü oyuncunun İskoç ekibi Glasgow Rangers'a verileceği konuşuluyor.
Galatasaray da bu isimlerin yerine transfer etmeyi düşündüğü golcü transferi için harekete geçiyor.