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Galatasaray'a Belçikalı gol makinesi! İşte detaylar

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında takımlar çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray önümüzdeki yıl kadro maliyetini düşürmek istiyor. Bu doğrultuda Andone ile yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekibin Falcao'ya gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Forvette oluşacak boşluğu doldurmak için çalışan yönetim, Hollanda'da forma giyen Belçikalı bir golcünün peşine düştü.

14.05.2020 11:30 - Son Güncelleme: 14.05.2020 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





