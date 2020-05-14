RAMAZAN İMSAKİYE
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Galatasaray'a Belçikalı gol makinesi! İşte detaylar

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında takımlar çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray önümüzdeki yıl kadro maliyetini düşürmek istiyor. Bu doğrultuda Andone ile yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekibin Falcao'ya gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Forvette oluşacak boşluğu doldurmak için çalışan yönetim, Hollanda'da forma giyen Belçikalı bir golcünün peşine düştü.

14.05.2020 11:30 - Son Güncelleme: 14.05.2020 11:30
Galatasaray'a Belçikalı gol makinesi! İşte detaylar

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı yeni sezonun transfer çalışmalarını yapmakla değerlendiren Galatasaray'ın önceliği forvet bölgesi oldu.

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Galatasaray'a Belçikalı gol makinesi! İşte detaylar

Sarı-kırmızılılarda sezon başında Club Brugge'e kiralanan ancak burada bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'nin takıma katılmasına sıcak bakılmazken, Senegalli oyuncunun iyi bir teklif gelmesi halinde satılması bekleniyor.

Galatasaray'a Belçikalı gol makinesi! İşte detaylar

Öte yandan takımda kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu Florin Andone de gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek isimlerden...

Galatasaray'a Belçikalı gol makinesi! İşte detaylar

Galatasaray'ın yeni sezonda oyuncuyu kadrosunda düşünmediği bildirilirken golcü oyuncunun İskoç ekibi Glasgow Rangers'a verileceği konuşuluyor.

Galatasaray'a Belçikalı gol makinesi! İşte detaylar

Galatasaray da bu isimlerin yerine transfer etmeyi düşündüğü golcü transferi için harekete geçiyor.

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