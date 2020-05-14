RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'nin transferde planı belli oldu! Isla, Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sol bek konusunda önceliği yabancı transferine veren sarı-lacivertliler duruma göre Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'e teklif götürecek. Sağ bek konusunda da flaş gelişmeler yaşanan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Isla ile ilgili plan da belli oldu. İşte merak edilen detaylar...

14.05.2020 22:41 - Son Güncelleme: 14.05.2020 23:01
Fenerbahçe'nin transferde planı belli oldu! Isla, Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Beşiktaş'ın 4 sezon önce Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, henüz siyah-beyazlı takımla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamadığı iki eski yıldızını geri almak için düğmeye basmıştı.

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Fenerbahçe'nin transferde planı belli oldu! Isla, Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Sol bek konusunda önceliği yabancı futbolcuya veren Kanarya, duruma göre Caner Erkin'e teklifini sunacak.

Fenerbahçe'nin transferde planı belli oldu! Isla, Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

GÖKHAN GÖNÜL'E FENERBAHÇE SORGUSU

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, bir süredir tekrar Fenerbahçe'ye döneceği iddia edilen hatta "Fenerbahçeli Gökhan olarak futbolu bırakmak istiyorum" dediği şeklinde haberler yapılan Gökhan Gönül'le görüştüğü iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin transferde planı belli oldu! Isla, Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Gökhan'ın "Bende bir sorun yok abi. Bu haberler nereden çıkıyor ben de bilmiyorum. Hiçbir kulüple görüşmem olmadı" yanıtı verdiği gelen iddialar arasındaydı.

Fenerbahçe'nin transferde planı belli oldu! Isla, Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

FENERBAHÇE'NİN PLANI BELLİ OLDU

Gökhan Gönül transferinde acele etmeyen Fenerbahçe, Mauricio Isla'nın ayrılık kararından vazgeçmesini istiyor.

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