Fenerbahçe'nin transferde planı belli oldu! Isla, Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sol bek konusunda önceliği yabancı transferine veren sarı-lacivertliler duruma göre Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'e teklif götürecek. Sağ bek konusunda da flaş gelişmeler yaşanan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Isla ile ilgili plan da belli oldu. İşte merak edilen detaylar...
14.05.2020 22:41
- Son Güncelleme: 14.05.2020 23:01
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