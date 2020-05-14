4 büyükler finansal raporlarını açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kar ve zararları...

Üstelik, Trabzonspor, geçen yıla göre naklen yayınlardan 10 milyon lira daha eksik aldı. Ancak futbolcu satış gelirlerinde 30 milyon liralık bir artı yakaladı. Reklam ve sponsorlukta da yaklaşık 17 milyon liralık bir fazlalık görülürken, en büyük faydayı da UEFA Avrupa Ligi gelirlerinde gördü. Daha önce 0 (sıfır) olan bu rakam, 55 milyon 186 bin 603 liraya çıktı.