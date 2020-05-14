4 büyükler finansal raporlarını açıkladı! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kar ve zararları...
Her ne kadar adı "Borsa İstanbul" olsa da, halka açık şirketler sıralamasındaki "spor" kategorisine baktığımızda Trabzonspor, İstanbul'un üç büyüklerini (Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş) geride bıraktı. Karadeniz ekibi 9 aylık finansal raporunda 23 milyon 227 bin lira kar açıkladı. Öte yandan en çok kazanan ve harcayan Galatasaray olurken, Beşiktaş'ın mali tablosu hakkında iyi şeyler söylemek oldukça güç bir hal almış durumda.
Üstelik, Trabzonspor, geçen yıla göre naklen yayınlardan 10 milyon lira daha eksik aldı. Ancak futbolcu satış gelirlerinde 30 milyon liralık bir artı yakaladı. Reklam ve sponsorlukta da yaklaşık 17 milyon liralık bir fazlalık görülürken, en büyük faydayı da UEFA Avrupa Ligi gelirlerinde gördü. Daha önce 0 (sıfır) olan bu rakam, 55 milyon 186 bin 603 liraya çıktı.
Trabzonspor'un 132 milyon liralık faaliyet kârını götüren ise finansman giderleri oldu. 131 milyon lirayı bu şekilde harcayan bordo-mavililerin finansman geliri ise 22 milyon lira olarak gerçekleşti. Karadenizliler, 1 Haziran'daki 66 milyon liralık zarardan, 9 ayda 23 milyon 228 bin liralık kâra ulaştı.