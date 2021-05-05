Galatasaray'a bedava stoper! Paraguaylı yıldız sezon sonunda geliyor...

Süper Lig'de cumartesi akşamı oynanacak Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki yıl kadroya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Premier Lig'de forma giyen bir stoperi gündemine aldı. Luyindama ve Marcao'ya teklif gelmesi durumunda değerlendirmek isteyen Galatasaray, Paraguaylı yıldızla bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. İşte detaylar...

05.05.2021 09:51 - Son Güncelleme: 05.05.2021 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





