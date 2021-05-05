Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın o sözlere çok sinirlendi! Ne beraberliği...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın adeta şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Galatasaray ile oynayacakları derbiye futbolcularını hazırlayan Yalçın'ı antrenman sırasında derbi ile ilgili söylenen sözler adeta çileden çıkardı. Tüm planlarını 3 puan üzerine yapan başarılı hoca, tesislerde bazı futbolcuların, "Beraberlik yeter" görüşünde olduğunu öğrenince çok sinirlendi. Yalçın hemen bir toplantı düzenledi.
05.05.2021 06:59
- Son Güncelleme: 05.05.2021 06:59