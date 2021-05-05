RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın o sözlere çok sinirlendi! Ne beraberliği...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın adeta şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Galatasaray ile oynayacakları derbiye futbolcularını hazırlayan Yalçın'ı antrenman sırasında derbi ile ilgili söylenen sözler adeta çileden çıkardı. Tüm planlarını 3 puan üzerine yapan başarılı hoca, tesislerde bazı futbolcuların, "Beraberlik yeter" görüşünde olduğunu öğrenince çok sinirlendi. Yalçın hemen bir toplantı düzenledi.

05.05.2021 06:59 - Son Güncelleme: 05.05.2021 06:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın o sözlere çok sinirlendi! Ne beraberliği...

Ssüper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olan Beşiktaş şampiyonluğa kilitlenmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın o sözlere çok sinirlendi! Ne beraberliği...

Cumartesi günü Galatasaray deplasmanında çok önemli bir derbiye çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın tek hedefi galibiyet.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın o sözlere çok sinirlendi! Ne beraberliği...

O SÖZLER ADETA ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın o sözlere çok sinirlendi! Ne beraberliği...

Tüm planlarını 3 puan üzerine yapan başarılı hoca, tesislerde bazı futbolcuların, "Beraberlik yeter" görüşünde olduğunu öğrenince çok sinirlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın o sözlere çok sinirlendi! Ne beraberliği...

Yalçın hemen bir toplantı düzenledi.