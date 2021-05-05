RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile şampiyon olan kadın başkan Cevher Erdem'den özel açıklamalar: Vazgeçtiğinde kaybedersin

Türkiye onu geçtiğimiz hafta sonu tanıdı. Başkanlığını yaptığı Adıyaman 1954 Spor Külübü şampiyon olarak 3. ligden 2. lige çıktı. Cevher Erdem de "Türkiye'nin şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkanı" unvanını aldı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Erdem, kadınlara ve genç kızlara seslenip "Vazgeçtiğinde kaybedersin vazgeçmediğin takdirde başarı geliyor." dedi. İşte Erdem'in açıklamaları....

05.05.2021 11:39 - Son Güncelleme: 05.05.2021 11:43
Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile şampiyon olan kadın başkan Cevher Erdem'den özel açıklamalar: Vazgeçtiğinde kaybedersin

Çifte mutluluk yaşıyoruz. Hem takımımız şampiyon oldu çok uzun bir aradan sonra, 10 yıldır takımımız 2. Ligde mücadele etmemişti hem de Allah Türkiye'de şampiyon olan ilk kadın başkan olmayı nasip etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile şampiyon olan kadın başkan Cevher Erdem'den özel açıklamalar: Vazgeçtiğinde kaybedersin

Biz her 90 dakikaya bu anın hayalini kurarak çıktık. Futbolcusuyla yönetimiyle taraftarıyla ciddi bir mücadele verdik. Mücadelenin bugün meyvesini aldık.

Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile şampiyon olan kadın başkan Cevher Erdem'den özel açıklamalar: Vazgeçtiğinde kaybedersin

TEPKİLER NASILDI?
Adıyaman 1954 Başkanı olduğum zaman bütün Adıyamanlılar beni tanıdı. Şampiyon olunca tüm Türkiye tanıdı hatta tüm dünyadan tebrik mesajları aldım.

Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile şampiyon olan kadın başkan Cevher Erdem'den özel açıklamalar: Vazgeçtiğinde kaybedersin

OLUMSUZ TEPKİ VAR MIYDI?
Ben geçen sene 2. başkandım. Kötü tepki almadım. Hep başarı odaklı olduk. Futbol başarıya endeksli, başarılı olursanız eleştiri almazsınız. Biz de hep başarılı olduk.

Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile şampiyon olan kadın başkan Cevher Erdem'den özel açıklamalar: Vazgeçtiğinde kaybedersin

ŞAMPİYON OLDUĞUNUZ AN NE HİSSETİNİZ?
Çok çetin bir maç geçti. Yenilerek şampiyon olduk.