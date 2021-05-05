Adıyaman 1954 Spor Kulübü ile şampiyon olan kadın başkan Cevher Erdem'den özel açıklamalar: Vazgeçtiğinde kaybedersin
Türkiye onu geçtiğimiz hafta sonu tanıdı. Başkanlığını yaptığı Adıyaman 1954 Spor Külübü şampiyon olarak 3. ligden 2. lige çıktı. Cevher Erdem de "Türkiye'nin şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkanı" unvanını aldı. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Erdem, kadınlara ve genç kızlara seslenip "Vazgeçtiğinde kaybedersin vazgeçmediğin takdirde başarı geliyor." dedi. İşte Erdem'in açıklamaları....
05.05.2021 11:39
- Son Güncelleme: 05.05.2021 11:43