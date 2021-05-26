Galatasaray'a bedava sambacı! Orta sahaya ilaç olacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor. Bu doğrultuda orta saha transferi için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı bir yıldızın transferini bedavaya bitirmek için düğmeye bastı.

26.05.2021 09:49 - Son Güncelleme: 26.05.2021 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





