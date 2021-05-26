Galatasaray'a bedava sambacı! Orta sahaya ilaç olacak
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor. Bu doğrultuda orta saha transferi için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı bir yıldızın transferini bedavaya bitirmek için düğmeye bastı.
26.05.2021 09:49
- Son Güncelleme: 26.05.2021 09:53
Gedson Fernandes'in durumu henüz belirsizliğini korurken boşalan orta sahayı güçlendirmek isteyen Mustafa Cengiz ve yönetimi, Parma'dan Hernani Azevedo Junior için girişimlerini hızlandırdı.
Finansal Fair Play anlaşması gereği transfer bilançosunda eksiye düşemeyen, bu nedenle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Hernani'yi bedelsiz olarak transfer etmek için çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki oyuncuya benzer bir kontrat sunmayı planlıyor. İtalya'da Serie A'da Parma'nın küme düşmesiyle birlikte serbest kalması beklenen Hernani'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Brezilyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı ancak teknik heyetin belli olmaması sebebiyle kararsız olduğu belirtiliyor.
8 MİLYON EURO ÖDEDİ
Atletico Paranaense altyapısından yetişen Hernani, 3 sezon Brezilya ekibinde düzenli olarak forma giyen Hernani, 2016-2017 sezonunun ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında Rusya'nın Zenit takımına transfer oldu.
PARMA'YA ÖNCE KİRALIK GELDİ
Önce Saint Etienne'ye kiralanan Hernani, 2019-2020 sezonu başında 1 milyon euro kiralama ücreti karşılığında Parma'ya verildi. Parma, iyi bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncunun bonservisini 4.48 milyon euro karşılığında aldı.