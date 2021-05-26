Feghouli'nin yerine Süper Lig'den süper yıldız! Galatasaray'a transferde gaza bastı

Hoca ve başkan konusunda belirsizlik devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları ise aksamadan devam ediyor. Muslera ve Marcao ile sözleşme uzatan sarı-kırmızılı ekip, maliyeti nedeniyle Feghouli ile yollarını ayırmak istiyor. Bu mevkiye alternatif arayışında olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de forma giyen yıldız bir ismin peşine düştü. İşte detaylar...

26.05.2021 10:07 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





