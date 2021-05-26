Feghouli'nin yerine Süper Lig'den süper yıldız! Galatasaray'a transferde gaza bastı
Hoca ve başkan konusunda belirsizlik devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları ise aksamadan devam ediyor. Muslera ve Marcao ile sözleşme uzatan sarı-kırmızılı ekip, maliyeti nedeniyle Feghouli ile yollarını ayırmak istiyor. Bu mevkiye alternatif arayışında olan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de forma giyen yıldız bir ismin peşine düştü. İşte detaylar...
26.05.2021 10:07
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Önümüzdeki sezon hücum hattını yenilemeyi planlayan Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.
Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun yerine takviye yapmak için kolları sıvadı.
Bir süredir çalışmalarına devam eden Cimbom, Süper Lig'de performansıyla geçtiğimiz sezona damga vuran ismi gündemine aldı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın transferde başrolü oynadığı ve futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.
GALATASARAY'DAN NDAO BOMBASI!
Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük forması giyen Senegalli Alassano Ndao'nun peşine düştü.