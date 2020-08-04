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Galatasaray'a Arda Turan'dan sonra bir bomba daha! Fenerbahçe 'bekle' deyince... | Transfer haberleri

Transfer döneminin resmen başlamasının ardından transfer piyasası karışacak... Bu yaz pek çok transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray ses getirecek isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Özellikle Galatasaray'da Arda Turan transferi için yeni gelişmeler yaşanırken, ezeli rakipleri karşı karşıya getiren bir isim daha tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullandı. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer haberleri.

04.08.2020 12:06 - Son Güncelleme: 04.08.2020 12:06
Galatasaray'a Arda Turan'dan sonra bir bomba daha! Fenerbahçe 'bekle' deyince... | Transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve üst üste 3. kez şampiyonluk yaşama şansını kaçırmıştı.

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Galatasaray'a Arda Turan'dan sonra bir bomba daha! Fenerbahçe 'bekle' deyince... | Transfer haberleri

Hal böyle olunca gözünü gelecek sezona diken sarı-kırmızılıların transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşananlar...

Galatasaray'a Arda Turan'dan sonra bir bomba daha! Fenerbahçe 'bekle' deyince... | Transfer haberleri

Sarı-kırmızılılar ilk olarak, bu sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'a Arda Turan'dan sonra bir bomba daha! Fenerbahçe 'bekle' deyince... | Transfer haberleri

Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray'a Arda Turan'dan sonra bir bomba daha! Fenerbahçe 'bekle' deyince... | Transfer haberleri

Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.

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