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Galatasaray'a Arda Turan'dan sonra bir bomba daha! Fenerbahçe 'bekle' deyince... | Transfer haberleri
Galatasaray'a Arda Turan'dan sonra bir bomba daha! Fenerbahçe 'bekle' deyince... | Transfer haberleri
Transfer döneminin resmen başlamasının ardından transfer piyasası karışacak... Bu yaz pek çok transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray ses getirecek isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Özellikle Galatasaray'da Arda Turan transferi için yeni gelişmeler yaşanırken, ezeli rakipleri karşı karşıya getiren bir isim daha tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullandı. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer haberleri.
04.08.2020 12:06
- Son Güncelleme: 04.08.2020 12:06
Geçtiğimiz sezon arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve üst üste 3. kez şampiyonluk yaşama şansını kaçırmıştı.
Hal böyle olunca gözünü gelecek sezona diken sarı-kırmızılıların transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşananlar...
Sarı-kırmızılılar ilk olarak, bu sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.
Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.
Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.