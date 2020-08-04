Fatih Terim 5 isim için son sözünü söyledi: Kampa gelmesinler! Galatasaray transfer haberleri
Özellikle koronavirüs nedeniyle verilen aranın sonrasında Süper Lig'de zor günler geçiren ve sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da yeni sezon için kadro planması tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek transferlerin yanı sıra, kadroda düşünülmeyen oyuncuların akıbeti de merak konusu. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim bu konuda son sözü söyledi: Kampa gelmesinler... İşte detaylar.
04.08.2020 14:07
- Son Güncelleme: 04.08.2020 14:07
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