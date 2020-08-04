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Fatih Terim 5 isim için son sözünü söyledi: Kampa gelmesinler! Galatasaray transfer haberleri

Özellikle koronavirüs nedeniyle verilen aranın sonrasında Süper Lig'de zor günler geçiren ve sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da yeni sezon için kadro planması tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek transferlerin yanı sıra, kadroda düşünülmeyen oyuncuların akıbeti de merak konusu. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim bu konuda son sözü söyledi: Kampa gelmesinler... İşte detaylar.

04.08.2020 14:07 - Son Güncelleme: 04.08.2020 14:07
Fatih Terim 5 isim için son sözünü söyledi: Kampa gelmesinler! Galatasaray transfer haberleri

RADİKAL KARARLAR
Sezonu hedeflerinden uzak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim radikal kararlar almaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim 5 isim için son sözünü söyledi: Kampa gelmesinler! Galatasaray transfer haberleri

SEZONU ERKEN AÇACAK
Galatasaray, Avrupa Ligi eleme turları yüzünden sezonu erken açacak. 12 Eylül'de Süper Lig başlayacak. 17 Eylül'de ise Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme maçına çıkacak.

Fatih Terim 5 isim için son sözünü söyledi: Kampa gelmesinler! Galatasaray transfer haberleri

12 AĞUSTOS'TA MESAİ BAŞLIYOR
12 Ağustos'ta top başı yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte geri sayım sürüyor ancak birçok konuda henüz yol alınabilmiş değil.

Fatih Terim 5 isim için son sözünü söyledi: Kampa gelmesinler! Galatasaray transfer haberleri

İDDİALI KADRO İSTİYOR
Yine iddialı bir kadro kurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, sıkışık fikstürde sorun yaşamamak için özellikle gidenlerin yerlerinin dolmasını istiyor.

Fatih Terim 5 isim için son sözünü söyledi: Kampa gelmesinler! Galatasaray transfer haberleri

ORTA SAHA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Özellikle de orta sahada sıkıntı büyük. Yönetime geniş bir rapor sundu; şimdi gidecek ve gelecek oyuncuların şekillenmesini bekliyor.

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