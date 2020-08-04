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Süper Lig'i yerinden oynatacak takas! Fenerbahçe ve Beşiktaş bombayı patlatıyor | Transfer haberleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'i sallayacak bir takasa hazırlanıyor... Süper Lig'i 7.sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon için hazırlıklarını dört koldan yürütüyor. Kısa süre içerisindeki teknik direktörünün açıklanması beklenen Fenerbahçe ekonomik olarak en az harcamayal kadrosunu yapılandırmanın peşinde. Aynı durum Beşiktaş için de geçerli. İki ezeli rakip bu kapsamda takas formülüyle transfer gerçekleştirme peşinde. İşte olay yaratan transfer haberinin detayları...

04.08.2020 10:40 - Son Güncelleme: 04.08.2020 10:40
Süper Lig'i yerinden oynatacak takas! Fenerbahçe ve Beşiktaş bombayı patlatıyor | Transfer haberleri

Transferi mümkün olduğunca düşük maliyetlere bitirmek için bonservisi elinde olan futbolculara ya da kiralıklara yönelen kulüplerin önündeki üçüncü bir seçenek de takas formülü...

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Süper Lig'i yerinden oynatacak takas! Fenerbahçe ve Beşiktaş bombayı patlatıyor | Transfer haberleri

Genellikle yerli futbolcu transferinde kullanılan bu yöntem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Hem de iki sürpriz isim için...

Süper Lig'i yerinden oynatacak takas! Fenerbahçe ve Beşiktaş bombayı patlatıyor | Transfer haberleri

Hürriyet'in haberine göre; Sezonu üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği transfer raporunda geçen yıl Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken öğrencisi olan Ozan Tufan'ın alınmasını istedi.

Süper Lig'i yerinden oynatacak takas! Fenerbahçe ve Beşiktaş bombayı patlatıyor | Transfer haberleri

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI YAPAR
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Ozan'ın çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu belirtip, alınması halinde takıma büyük katkı yapacağını ifade etti.

Süper Lig'i yerinden oynatacak takas! Fenerbahçe ve Beşiktaş bombayı patlatıyor | Transfer haberleri

Beşiktaş yöneticileri Sergen Yalçın'ın bu talebi üzerine sarı lacivertli kulüpteki mevkidaşları ile temasa geçti.

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