Süper Lig'i yerinden oynatacak takas! Fenerbahçe ve Beşiktaş bombayı patlatıyor | Transfer haberleri

BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI YAPAR

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Ozan'ın çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu belirtip, alınması halinde takıma büyük katkı yapacağını ifade etti.