Süper Lig'i yerinden oynatacak takas! Fenerbahçe ve Beşiktaş bombayı patlatıyor | Transfer haberleri
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'i sallayacak bir takasa hazırlanıyor... Süper Lig'i 7.sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon için hazırlıklarını dört koldan yürütüyor. Kısa süre içerisindeki teknik direktörünün açıklanması beklenen Fenerbahçe ekonomik olarak en az harcamayal kadrosunu yapılandırmanın peşinde. Aynı durum Beşiktaş için de geçerli. İki ezeli rakip bu kapsamda takas formülüyle transfer gerçekleştirme peşinde. İşte olay yaratan transfer haberinin detayları...
04.08.2020 10:40
- Son Güncelleme: 04.08.2020 10:40
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