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Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sambacının peşinde
Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sambacının peşinde
Liglerin yeniden başlangıcı ile ilgili takvimin belli olmasının ardından takımlar çalışmalarına başlarken, yeni sezon kadro planlaması da sürüyor. Bu doğrultuda çalışma yürüten Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sambacı yıldız bir ismin peşine düştü. Ezeli rakipler arasında transfer savaşı başlarken, kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
20.05.2020 08:46
- Son Güncelleme: 20.05.2020 08:48
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacak olmasından sonra kulüpler hazırlıklarına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu ekiplerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan önümüzdeki sezon kadro yapılanması için düğmeye bastı.
Fotomaç'ın haberine göre hemen hemen her transfer döneminde aynı oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veren ezeli rakipleri yaz transfer sezonunda da benzer bir senaryo bekliyor.
TRANSFER SAVAŞI BAŞLADI
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalarına başladı. Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren ezeli rakipler aynı isimleri gündemine almaya devam ediyor.
Transfer döneminde birçok isim için transfer savaşına tutuşan İstanbul ekipleri bu kez Brezilyalı yıldız için karşı karşıya geldi.