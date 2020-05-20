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Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sambacının peşinde

Liglerin yeniden başlangıcı ile ilgili takvimin belli olmasının ardından takımlar çalışmalarına başlarken, yeni sezon kadro planlaması da sürüyor. Bu doğrultuda çalışma yürüten Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sambacı yıldız bir ismin peşine düştü. Ezeli rakipler arasında transfer savaşı başlarken, kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

20.05.2020 08:46 - Son Güncelleme: 20.05.2020 08:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





