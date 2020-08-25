Galatasaray'a 20 milyon euroluk piyango! Yıldız isme talip var
Bu sezon şampiyonluk yarışından geride kalan Galatasaray, önümüzdeki yılın kadro planlamasına son sürat devam ediyor. Bir yandan transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı ekipte, diğer yandan da kadrodan ayrılacak isimler netleşiyor. İngiltere Premier Lig'den bir kulübün Galatasaray'ın yıldız isminin peşinde olduğu ve 20 milyon euroyu bulan bir transfer teklifi yapacağı iddia edildi.
25.08.2020 11:02
- Son Güncelleme: 25.08.2020 11:02
2 sezon art arda şampiyonluk sonrası geçen sezonu istemediği bir yerde bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Hem Fatih Terim'in transfer istediği bölgelere takviye yapmaya çalışan yönetim, bir yandan da maaş bütçesini düşürmeye ve satılabilecek oyunculardan elde edilecek bonservis gelirlerini kulüp kasasına koymaya çalışıyor.
Galatasaray, transfer döneminde ilk olarak Arda Turan'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Sarı-kırmızılılar daha sonra Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı açıkladı.
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi biten bir diğer yıldız Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, takımdan ayrılan Mariano'nun yerine sağ bek bölgesine Olympiakos'tan Omar Elabdellaoui'yi aldı.