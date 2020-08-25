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Galatasaray'a 20 milyon euroluk piyango! Yıldız isme talip var

Bu sezon şampiyonluk yarışından geride kalan Galatasaray, önümüzdeki yılın kadro planlamasına son sürat devam ediyor. Bir yandan transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı ekipte, diğer yandan da kadrodan ayrılacak isimler netleşiyor. İngiltere Premier Lig'den bir kulübün Galatasaray'ın yıldız isminin peşinde olduğu ve 20 milyon euroyu bulan bir transfer teklifi yapacağı iddia edildi.

25.08.2020 11:02 - Son Güncelleme: 25.08.2020 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





