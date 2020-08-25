Formula 1 2020'de yeniden İstanbul'da! İşte İstanbul GP'nin tarihinde yaşananlar...

300 MİLYON LİRAYA MAL OLMUŞTU

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak İstanbul Park Pisti, toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Otoriteler ve pilotlarca "zorlu ve heyecan verici" olarak değerlendirilen İstanbul Park Pisti'nin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı. Peki 2005-2011 yıllarında neler yaşandı? Kimler şampiyon oldu?