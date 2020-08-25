Formula 1 2020'de yeniden İstanbul'da! İşte İstanbul GP'nin tarihinde yaşananlar...
Uzun süredir özellikle de sosyal medyada dolaşan iddialar gerçek oldu. Formula 1 yeniden İstanbul'da... İstanbul GP, Formula 1 takvimine eklendi ve günün en çok konuşulan konusu haline geldi. İstanbul Grand Prix'sinin 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. İstanbul GP, İstanbul Park'ta son olarak 2011 yılında düzenlenmişti. Peki ilk kez 2005'te İstanbul'a gelen Formula 1 organizasyonunda 2011 yılına kadar neler yaşandı? İşte İstanbul GP'nin tarihçesi...
25.08.2020 15:50
- Son Güncelleme: 25.08.2020 15:50
300 MİLYON LİRAYA MAL OLMUŞTU
Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak İstanbul Park Pisti, toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.
Otoriteler ve pilotlarca "zorlu ve heyecan verici" olarak değerlendirilen İstanbul Park Pisti'nin temeli, 10 Eylül 2003'te atıldı. İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı. Peki 2005-2011 yıllarında neler yaşandı? Kimler şampiyon oldu?
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