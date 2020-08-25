Haberler Galeri Spor Emre Belözoğlu boş durmuyor, Fenerbahçe'ye transferleri bir bir getiriyor! İstanbul'da görüştüler, takasla...

Emre Belözoğlu boş durmuyor, Fenerbahçe'ye transferleri bir bir getiriyor! İstanbul'da görüştüler, takasla...

Son olarak Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun flaş bir transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Etiler'de görüşüp birlikte yemek yediği yıldız futbolcu taraftarları heyecanlandırdı. İşte o görüşme ve çok konuşulacak takas...

25.08.2020 10:11 - Son Güncelleme: 25.08.2020 10:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





