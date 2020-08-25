Haberler
Galeri
Spor
Emre Belözoğlu boş durmuyor, Fenerbahçe'ye transferleri bir bir getiriyor! İstanbul'da görüştüler, takasla...
Emre Belözoğlu boş durmuyor, Fenerbahçe'ye transferleri bir bir getiriyor! İstanbul'da görüştüler, takasla...
Son olarak Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun flaş bir transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Etiler'de görüşüp birlikte yemek yediği yıldız futbolcu taraftarları heyecanlandırdı. İşte o görüşme ve çok konuşulacak takas...
25.08.2020 10:11
- Son Güncelleme: 25.08.2020 10:11
Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Emre Belözoğlu'nun İstanbul'da bir restoranda görüşüp birlikte yemek yediği yıldız futbolcu taraftarları heyecanlandırdı. İşte o görüşme ve çok konuşulacak takas...
Transferin en hızlı takımlarından biri olan sarı-lacivertliler üst üste imzalarla kadrosunu güçlendirdi.
Son olarak Las Palmas'tan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe yönetiminin durmaya niyeti yok.
EMRE BELÖZOĞLU YENİDEN ORTAYA ÇIKTI!
Tecrübeli ismin sportif direktörlük görevinin resmen açıklanmaması kafalarda soru işaretleri yaratırken tecrübeli isim uzun süre sonra İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında görüntülenmişti.
Emre Belözoğlu'nun ortaya çıkmasıyla Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden başladı.