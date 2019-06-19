Galatasaray'a 1 milyon euroya süper yıldız! (Son dakika transfer haberleri)

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray, transferde de gaza bastı. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'yı renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip, üçüncü transfer için görüşmelere başladı. İşte taraftarı heyecanlandıran o transferin detayları...

19.06.2019 15:27 - Son Güncelleme: 19.06.2019 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





