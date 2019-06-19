Galatasaray'a 1 milyon euroya süper yıldız! (Son dakika transfer haberleri)
Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray, transferde de gaza bastı. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'yı renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip, üçüncü transfer için görüşmelere başladı. İşte taraftarı heyecanlandıran o transferin detayları...
19.06.2019 15:27
- Son Güncelleme: 19.06.2019 15:28
Geçtiğimiz sezonu çift kupa ve şampiyonluk ile tamamlayan Galatasaray, transferde de dolu dizgin...
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ayrılacak ve takıma dahil edilecek isimler üzerinde çalışmalarını son hızla sürdürüyor.
Ryan Babel'i bitiren ve sağ bek takviyesini de Şener Özbayraklı ile tamamlayan Aslan, 3. bombasını da resmen bitiriyor.
Taraftarın da çok sevineceği son transfer gelişmesi basına sızdı. İşte o isim ve detaylar:
Galatasaray, geçtiğimiz sezon 14 gol ve 9 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Henry Onyekuru transferinde mutlu sona çok yaklaştı.