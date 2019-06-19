Eren Derdiyok Galatasaray'ın ezeli rakibine gidiyor
Devre arasında Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı bırakılan ancak Galatasaray'dan ayrılmayan Eren Derdiyok ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezonun ikinci yarısı boyunca bireysel antrenmanlar ile çalışmasını sürdüren Eren'in Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden biri ile transfer görüşmesinde bulunduğu iddia edildi.
19.06.2019 12:24
- Son Güncelleme: 19.06.2019 12:25
Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oluyor...
Eren sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;
"Galatasaray'da iyi şeyler yaşadım. Kupalar kaldırdık, kaldırdım. Katkım oldu mu bilmiyorum. Buna ben karar veremem. Güzel bir şekilde geldim ve güzel bir şekilde ayrılmak istedim.
BÖYLE AYRILMAK İSTEMEZDİM
Genel olarak üzüldüm ama dediğim gibi her şeyde bir hayır vardır. Buna saygı göstermek zorundaydım. Çok şükür şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluğa katkım olduysa ne mutlu bana.
Galatasaray'dan güzel bir şekilde ayrılmak istedim. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gece bir yerden ararlar diye bekledim ama sonuçta kadro dışı kalmıştım.