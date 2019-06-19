Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde kimler var?
Transfer sezonunun açılmasıyla taraftarların gözü kulağı gelecek transfer haberlerinde... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Spor Toto Süper Lig'in diğer takımları bir biri ardına son dakika transfer haberlerini patlatıyor. Fenerbahçe'de Kjaer'de sıcak saatlar yaşanıyor. Galatasaray ilk transferini yaptı. Beşiktaş'ın genç yıldızı için dünya devleri kapıda. Transfer gündeminde neler oluyor? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş son dakika transfer haberleri.
19.06.2019 17:31
- Son Güncelleme: 19.06.2019 17:39
Kolarov geliyor. Fenerbahçe, Roma'nın süper sol beki için geri sayıma geçti. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kanarya, Alersandar Kolarov için geri sayıma geçti. Sarı Lacivertliler, 33 yaşındaki Sırp sol bekin ağabeyi Nikola Kolarov ile İstanbul'da masaya oturmuştu. Taraflar anlaşmaya çok yakın.
DİĞER GALERİLER