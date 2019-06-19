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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde kimler var?

Transfer sezonunun açılmasıyla taraftarların gözü kulağı gelecek transfer haberlerinde... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Spor Toto Süper Lig'in diğer takımları bir biri ardına son dakika transfer haberlerini patlatıyor. Fenerbahçe'de Kjaer'de sıcak saatlar yaşanıyor. Galatasaray ilk transferini yaptı. Beşiktaş'ın genç yıldızı için dünya devleri kapıda. Transfer gündeminde neler oluyor? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş son dakika transfer haberleri.

19.06.2019 17:31 - Son Güncelleme: 19.06.2019 17:39
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde kimler var?

İstanbul'a gelen Lecce Kulübü'nün sportif direktörü Mauro Meliso'tan Beşiktaş, Burak Yılmaz için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli istedi. İtalyan ekibi, yıldız golcüye de 3 yıllık mukavele için 7.5 milyon Euro önerdiği ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde kimler var?

Galatasaray'da Fatih Terim, ilk kez A Milli Takım'a çağırdığı Kayseri'nin 10 numaralı yıldızı Deniz Türüç'ü aradı ve "Seni takımımda görmek istiyorum" dedi. Deniz, Aslan olmayı çok istiyor, Cim Bom da kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde kimler var?

Fener'den Almanya operasyonu. Sportif direktör Comolli'nin Almanya'ya giderek Konoplyanka için Schalke ile masaya oturacağı belirtildi. Gündemde bonservise ve oyuncuya 3'er milyon Euro teklif var. Fransız spor adamı, yine Almanya'da Kruse ile de bir araya gelecek son kararını vermesini isteyecek.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde kimler var?

Kolarov geliyor. Fenerbahçe, Roma'nın süper sol beki için geri sayıma geçti. Önümüzdeki sezon şampiyon olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kanarya, Alersandar Kolarov için geri sayıma geçti. Sarı Lacivertliler, 33 yaşındaki Sırp sol bekin ağabeyi Nikola Kolarov ile İstanbul'da masaya oturmuştu. Taraflar anlaşmaya çok yakın.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde kimler var?

Cim Bom piyasayı sallayacak... Welbeck operasyonu. Şampiyon Galaasaray, dünyaca ünlü İngiliz golcü için gözünü kararttı: Yıllık 3.5 milyon Euro + bonuslar..

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