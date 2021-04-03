Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk savaşlarında ikinci perde! 30 milyonluk kavga
"Şampiyonluk sayıları" ile ilgili tartışma Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirirken, Türkiye Futbol Federasyonu da bu krizi en hafif şekilde atlatabilmek için çalışma başlattı. TFF ne karar verirse versin tartışmaların sonu gelmeyecek gibi görünüyor. İki kulüp arasında restleşmeler devam ederken Aziz Yıldırım'ın Özdemir'le perde arkasında yaptığı görüşmenin kayıtları ortaya çıktı. İşte şampiyonluk sayılarında yaşanan son dakika gelişmeleri.
Türk futbol tarihini değiştirecek, kulüpleri, hem maddi hem de prestij anlamda etkileyecek şampiyonluk sayıları için; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi'ndeki ilk ön görüşme pazartesi günü yapılacak. Burada, Fenerbahçe ve başvuruda bulunan diğer kulüplerin dosyaları konuşulacak, bunları inceleyen Hukuk Müşavirliği de kendi görüşlerini yönetime sunacak.
GENEL KURUL FORMÜLÜ
Fenerbahçe ve Ankara Demirspor'un ardından, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve İstanbulspor da 1959 öncesi şampiyonluklarının sayılması için TFF'nin kapısını çalacağı ifade edildi. Yönetimin, kimsenin itirazı olmaması için kararı, haziran ayında yapılacak TFF Genel Kurulu'na bırakmayı düşündüğü de dile getirildi. Tüm kulüpler kararın bir an önce çıkmasını bekliyor.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE NEDEN KONUŞULMADI?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, kulüplerin bu konudaki sessizliğine şaşırıyor. Her konuyu gündemine getiren ve tartışmaya açan Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu konuyu bugün neden kendi arasında tartışmadığını dile getiren Türkiye Futbol Federasyonu idarecileri, aslında bu konunun tüm kulüpleri ilgilendirdiğini ancak vakfın olayı görmemezlikten geldiğini dile getirdi.
30 MİLYONLUK KAVGA!
TFF'nin her yıl, naklen yayın gelirlerine göre belirlediği şampiyonluk katsayısı bu sezon 3 milyon 420 bin lira... Bugün itibariyle en çok şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 22 şampiyonluğunun karşılığı olan 75 milyon 240 bin lirayı sezon başında zaten garantiledi. Beşiktaş 51 milyon 300 bin, Trabzonspor, 20 milyon 520 bin, Başakşehir ise 3 milyon 420 bin lira almaya hak kazandı.
YÜZDE 47'LİK ARTIŞ
Fenerbahçe ise, 19 şampiyonluğunun primi olarak 64 milyon 980 bin liraya ulaştı. Ancak 9 şampiyonluk daha kabul edilirse, sarı-lacivertlilerin gelirine bugünkü rakamla 30 milyon 780 bin lira daha eklenecek. Yüzde 47'lik bir artış, çok önemli bir rakam görülebilir ancak milyon euroların konuşulduğu kulüp bütçesi içerisinde bu para ancak bir futbolcunun yıllık maliyeti oluyor.