Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk savaşlarında ikinci perde! 30 milyonluk kavga



30 MİLYONLUK KAVGA!

TFF'nin her yıl, naklen yayın gelirlerine göre belirlediği şampiyonluk katsayısı bu sezon 3 milyon 420 bin lira... Bugün itibariyle en çok şampiyonluğu bulunan Galatasaray, 22 şampiyonluğunun karşılığı olan 75 milyon 240 bin lirayı sezon başında zaten garantiledi. Beşiktaş 51 milyon 300 bin, Trabzonspor, 20 milyon 520 bin, Başakşehir ise 3 milyon 420 bin lira almaya hak kazandı.