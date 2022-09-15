Jorge Jesus liderlik istiyor! İşte Rennes - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'nde gruba Dinamo Kiev galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, grubun iddialı ekiplerinden Rennes'e konuk oluyor. Fransız temsilcisini de devirerek liderlik için avantaj yakalamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus kafasındaki kadroyu netleştirdi. İşte Rennes - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
15.09.2022 09:56 - Son Güncelleme: 15.09.2022 09:56
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak. Roazhon Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek.
İMHA TİMİ HAZIR
UEFA listesine yazılmayanlar dışında eksik oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe'de Joshua King, Pedro, Enner Valencia ve Michy Batshuayi hücumda yine en önemli silahlar olacak... Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes'te de hedef galibiyet. Fransız ekibi ilk hafta Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Gruptaki diğer karşılaşmada Dinamo Kiev aynı saatte AEK Larnaca'yı ağırlayacak.
İŞTE RENNES-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ