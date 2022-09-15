Jorge Jesus liderlik istiyor! İşte Rennes - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

İlk maçında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Kanarya kazanıp ikide iki yapmayı hedefliyor. Sarılacivertliler bunu başarması halinde en önemli iki rakibini devirerek, gruptan çıkma ve liderlik konusunda avantaj sağlayacak.