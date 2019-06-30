Beşiktaş'tan heyecanlandıran 19.03 paylaşımı!
Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ederken Beşiktaş henüz herhangi bir KAP bildirimi yapılmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlar sonrası transferlerini açıklamasının ardından, Beşiktaş resmi twitter hesabı da saat 19.03'de yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Heyecan yaratan paylaşımın altına binlerce yorum ve beğeni geldi. Transfer tahmininde bulunan binlerce taraftar takımda görmek istedikleri ismin açıklanması için heyecanlı bir bekleyişe geçti...
30.06.2019 22:14
- Son Güncelleme: 30.06.2019 22:14
DİĞER GALERİLER