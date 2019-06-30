GaleriSpor

Beşiktaş'tan heyecanlandıran 19.03 paylaşımı!

Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ederken Beşiktaş henüz herhangi bir KAP bildirimi yapılmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlar sonrası transferlerini açıklamasının ardından, Beşiktaş resmi twitter hesabı da saat 19.03'de yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Heyecan yaratan paylaşımın altına binlerce yorum ve beğeni geldi. Transfer tahmininde bulunan binlerce taraftar takımda görmek istedikleri ismin açıklanması için heyecanlı bir bekleyişe geçti...

30.06.2019 22:14 - Son Güncelleme: 30.06.2019 22:14
Beşiktaş'tan heyecanlandıran 19.03 paylaşımı!

İşte Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından 19.03'de yaptığı o paylaşım ve siyah-beyazlı takımın taraftarlarının yorumları...

Beşiktaş'tan heyecanlandıran 19.03 paylaşımı!
Beşiktaş'tan heyecanlandıran 19.03 paylaşımı!
Beşiktaş'tan heyecanlandıran 19.03 paylaşımı!
Beşiktaş'tan heyecanlandıran 19.03 paylaşımı!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray transfer haberleri... Galatasaraylı yıldız için İstanbul'a geldiler!
Galatasaray transfer haberleri... Galatasaraylı yıldız için İstanbul'a geldiler!