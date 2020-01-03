Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor! Takasla yolcu

Süper Lig'de ara transfer dönemine girildi. 31 Ocak'ta sonra erecek olan ara transfer döneminde takımlar belirledikleri bölgelere takviyeler yapacak. Ligin ilk yarısında inişli çıkışılı bir performans sergileyen ve ligi 31 puanla kapayan Fenerbahçe, takıma katılması beklenen isimler için büyük uğraşlar veriyor. Öte yandan da pek çok isim gözden çıkarıldı. Bu kapsamda Fenerbahçe bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...

03.01.2020 10:38 - Son Güncelleme: 03.01.2020 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





