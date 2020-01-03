Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor! Takasla yolcu
Süper Lig'de ara transfer dönemine girildi. 31 Ocak'ta sonra erecek olan ara transfer döneminde takımlar belirledikleri bölgelere takviyeler yapacak. Ligin ilk yarısında inişli çıkışılı bir performans sergileyen ve ligi 31 puanla kapayan Fenerbahçe, takıma katılması beklenen isimler için büyük uğraşlar veriyor. Öte yandan da pek çok isim gözden çıkarıldı. Bu kapsamda Fenerbahçe bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...
03.01.2020 10:38
- Son Güncelleme: 03.01.2020 10:41
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergilemek adına kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Hem dış hem de iç transfere yoğun mesai harcayan sarı lacivertli kurmaylar, yaptığı transfer planı dahilinde başarılı olması durumunda deyimi yerindeyse bir taşla iki kuş vurmuş olacak.
Peki, kim gelecek, kim gidecek? Bu transfer planı ne? Hangi oyuncu takasla takıma veda edecek? İşte o plan...
Geçtiğimiz sezonlarda büyük bir çöküş içine giren Ozan Tufan'ı 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor'a kiralayarak yeniden kazanan Fenerbahçe yönetimi bu yöntemi başka bir oyuncusuna daha uygulamaya hazırlanıyor.
Zanka ve Adil Rami transferlerine rağmen stoperde sıkıntı yaşayan, sol bekte ise Hasan Ali'nin yanına takviye yapmayı planlayan Fenerbahce'de devre arası transferinde sol bek ve stoper transferine kesin gözüyle bakılıyor.