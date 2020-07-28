Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya! Bu kez Fenerbahçe bitirdi | Transfer haberleri

Transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılıklı hamleleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yıldız futbolcu ile görüşerek Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna etti. İşte detaylar...