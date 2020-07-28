Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya! Bu kez Fenerbahçe bitirdi | Transfer haberleri
Bu yaz transferde defalarca karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, yeniden karşı karşıya... Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan transferlerinde kılıçları çeken ezeli rakipler bu kez o isim için düğmeye bastı. Ancak bu kez transfer çalımını atan, Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle Fenerbahçe oldu. Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yıldız futbolcu ile görüşerek Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna etti. İşte detaylar...
28.07.2020 17:11
- Son Güncelleme: 28.07.2020 17:11
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