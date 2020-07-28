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Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya! Bu kez Fenerbahçe bitirdi | Transfer haberleri

Bu yaz transferde defalarca karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, yeniden karşı karşıya... Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan transferlerinde kılıçları çeken ezeli rakipler bu kez o isim için düğmeye bastı. Ancak bu kez transfer çalımını atan, Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle Fenerbahçe oldu. Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yıldız futbolcu ile görüşerek Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna etti. İşte detaylar...

28.07.2020 17:11 - Son Güncelleme: 28.07.2020 17:11
Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya! Bu kez Fenerbahçe bitirdi | Transfer haberleri

Transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılıklı hamleleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yıldız futbolcu ile görüşerek Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna etti. İşte detaylar...

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Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya! Bu kez Fenerbahçe bitirdi | Transfer haberleri

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'e bu sezon son noktayı koydu. Sarı Lacivertli takım mutlak şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig maratonunda ligin ikinci yarısındaki kötü performansıyla ligi 7. sırada tamamladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya! Bu kez Fenerbahçe bitirdi | Transfer haberleri

Fenerbahçe'de kötü geçen sezonun ardından takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya! Bu kez Fenerbahçe bitirdi | Transfer haberleri

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun bizzat yönettiği transfer operasyonunda sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'a bir çalım daha atmak üzere...

Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya! Bu kez Fenerbahçe bitirdi | Transfer haberleri

İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Fenerbahçe, yılın en büyük bombasını Mert Hakan Yandaş'ı transfer ederek patlattı.

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