Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Yıldız isimden flaş paylaşım
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri, birçok isimle temas halinde. Bunlardan biri de Alanyaspor'un yıldızı N'Sakala... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu Süper Lig'in yıldız ismi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
28.07.2020 17:18
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Erol Bulut yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcularından biri olan N'Sakala'nın ismi uzun süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
Özellikle Beşiktaş'ın uzun süredir nabız yokladığı isimlerden biri olan N'Sakala, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.
Beşiktaş'ta geleceği henüz belli olmayan isimlerden biri olan Caner Erkin'in gidişi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, o bölgeyi N'Sakala ile doldurmak istiyor.
N'Sakala'nın bir diğer talibi ise 2 sezondur sol bek sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe. Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı ile birlikte o bölgede büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, N'Sakala ile bölgeyi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.
Devleri peşine takan N'sakala sosyal medyadan yaptığı paylaşımda takım arkadaşlarına 'Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?' sorusunu sordu.