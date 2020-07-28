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Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı... | Fenerbahçe transfer haberleri

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından herhangi bir teknik direktörü takıma getirmeyen Fenerbahçe, son 8 maça Tahir Karapınar'ın teknik sorumluluğunda çıkmıştı. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğu için en çok adı geçen isim Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut. Genç teknik adam ise Fenerbahçe'ye şart koştu. İşte o detay...

28.07.2020 13:43 - Son Güncelleme: 28.07.2020 13:43
Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı... | Fenerbahçe transfer haberleri

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık Fenerbahçe'de gözler teknik direktör konusuna döndü.

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Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı... | Fenerbahçe transfer haberleri

3 Mart'tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut sesleri iyice yükselmeye başladı.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı... | Fenerbahçe transfer haberleri

Yarın akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un başında yer alacak Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı... | Fenerbahçe transfer haberleri

Alanyaspor'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu detayı... | Fenerbahçe transfer haberleri

21 yıl sonra yeniden Kadıköy'de olacak Bulut, bu kez teknik adam olarak kürsüye çıkacak. Ancak Erol Bulut'un kafasındaki en önemli düşünce, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek...

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