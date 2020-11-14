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Formula 1 İstanbul GP'nin son antrenman turunda ortalık karıştı! Pilotlar pistte duramadı

Formula 1 Dünya Şampiyonası`nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix`sinde takımlar Intercity İstanbul Park`ta son antrenman turuna çıktı. Son antrenman turuna bir de yağış eklenince pilotların pistte durmakta güçlük çektiği görüldü. Öte yandan yarın (pazar günü) saat 13.10'da başlayacak olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'i S Sports'tan naklen yayınlanacak.

14.11.2020 14:28 - Son Güncelleme: 14.11.2020 14:34
Formula 1 İstanbul GP'nin son antrenman turunda ortalık karıştı! Pilotlar pistte duramadı

Formula 1 Dünya Şampiyonası`nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix`sinde takımlar Intercity İstanbul Park`ta son antrenman turuna çıktı.

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Formula 1 İstanbul GP'nin son antrenman turunda ortalık karıştı! Pilotlar pistte duramadı

Pilotlar antrenman turları için asfalta çıkarken, başta Hamilton olmak üzere bütün yarışçılar yoldan şikayetçi oldu.

Formula 1 İstanbul GP'nin son antrenman turunda ortalık karıştı! Pilotlar pistte duramadı

Zemine bir de yağmur eklenince ortaya bu görüntüler çıktı.

Formula 1 İstanbul GP'nin son antrenman turunda ortalık karıştı! Pilotlar pistte duramadı

Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı.

Formula 1 İstanbul GP'nin son antrenman turunda ortalık karıştı! Pilotlar pistte duramadı
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