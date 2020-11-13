Formula 1 Türkiye İstanbul GP'de 1 ve 2'nci antrenman seansı tamamlandı! Pilotları şaşkına çeviren olay

NORRIS VE MAGNUSSEN'DEN İLGİNÇ ÖRNEKLER

McLaren sürücüsü Lando Norris, "Buzda kullanmaktan daha kötü" yorumunu yaparken, Haas için yarışan Kevin Magnussen ise "Çimlerde sürmek gibi.. Islak zeminden çok daha düşük yol tutuşu var" şeklinde konuştu.