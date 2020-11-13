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Formula 1 Türkiye İstanbul GP'de 1 ve 2'nci antrenman seansı tamamlandı! Pilotları şaşkına çeviren olay

9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte bugün saat 11.00'de yapılan 1'inci antrenman seansıyla start aldı. İlk antrenman seansının ardından saat 15.00'te ise 2'nci antrenman seansı yapılırken, günün iki seansı da 1,5 saat sürdü. Pilotlar ise pistte kötü bir sürprizler karşılaştı.

13.11.2020 17:33 - Son Güncelleme: 13.11.2020 17:33
Formula 1 Türkiye İstanbul GP'de 1 ve 2'nci antrenman seansı tamamlandı! Pilotları şaşkına çeviren olay

Türkiye'de Formula 1 heyecanı 9 yıllık aranın ardından yeniden yaşanmaya başladı. Pilotlar saat 11.00 itibariyle Intercity İstanbul Park'ta ilk antrenmanlarını yaptı. En büyük şaşkınlığı yaşayan takım ise markalar şampiyonu Mercedes ve pilotları Lewis Hamilton ile Valteri Bottas oldu.

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Formula 1 Türkiye İstanbul GP'de 1 ve 2'nci antrenman seansı tamamlandı! Pilotları şaşkına çeviren olay

SEANS DURDURULDU
Ancak antrenmanın başlamasından kısa süre sonra Ferrari pilotu Charles Leclerc'in çarptığı dubanın tamiri için pist şartları nedeniyle kırmızı bayrak sallandı ve seans durduruldu.

Formula 1 Türkiye İstanbul GP'de 1 ve 2'nci antrenman seansı tamamlandı! Pilotları şaşkına çeviren olay

'HAHAHA, BUZDA GİBİYİZ'
Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden start verildi.

Formula 1 Türkiye İstanbul GP'de 1 ve 2'nci antrenman seansı tamamlandı! Pilotları şaşkına çeviren olay

Bu sırada pistte tur atan Red Bull pilotu Max Verstappen, "Hahaha, Buzda gibiyiz. 8. viraj için boyunluk kullanmayacağım. Boyunlukla yarışmaktansa kafamın düşmesini tercih ederim" ifadesini kullandı.

Formula 1 Türkiye İstanbul GP'de 1 ve 2'nci antrenman seansı tamamlandı! Pilotları şaşkına çeviren olay

NORRIS VE MAGNUSSEN'DEN İLGİNÇ ÖRNEKLER
McLaren sürücüsü Lando Norris, "Buzda kullanmaktan daha kötü" yorumunu yaparken, Haas için yarışan Kevin Magnussen ise "Çimlerde sürmek gibi.. Islak zeminden çok daha düşük yol tutuşu var" şeklinde konuştu.

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