Formula 1 Türkiye İstanbul GP'de 1 ve 2'nci antrenman seansı tamamlandı! Pilotları şaşkına çeviren olay
9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte bugün saat 11.00'de yapılan 1'inci antrenman seansıyla start aldı. İlk antrenman seansının ardından saat 15.00'te ise 2'nci antrenman seansı yapılırken, günün iki seansı da 1,5 saat sürdü. Pilotlar ise pistte kötü bir sürprizler karşılaştı.
13.11.2020 17:33
- Son Güncelleme: 13.11.2020 17:33
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