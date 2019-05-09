Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali iki unutulmaz geceye sahne oldu! Liverpool, Barcelona'yı 4-0 mağlup edip finale çıkan ilk takım olurken bir geri dönüşe de Tottenham imza attı! Ajax'ı deplasmanda 3-2 yenen İngiliz ekibi tarihinde ilk kez finale yükseldi! Maç sonunda ise iki takım oyuncuları da gözyaşlarını tutamadı!

09.05.2019 07:45 - Son Güncelleme: 09.05.2019 08:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





