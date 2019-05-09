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Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali iki unutulmaz geceye sahne oldu! Liverpool, Barcelona'yı 4-0 mağlup edip finale çıkan ilk takım olurken bir geri dönüşe de Tottenham imza attı! Ajax'ı deplasmanda 3-2 yenen İngiliz ekibi tarihinde ilk kez finale yükseldi! Maç sonunda ise iki takım oyuncuları da gözyaşlarını tutamadı!

09.05.2019 07:45 - Son Güncelleme: 09.05.2019 08:12
Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali unutulmaz bir zafere daha konu oldu! Tottenham, evinde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'a konuk olurken mücadelenin ilk yarısını da 2-0 geride tamamladı.

Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı

İkinci yarıda Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura elini taşın altına koyarak 3 gol birden attı ve serideki toplam skoru 3-3'e getirdi.

Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı

Tottenham, maçı 3-2 kazanarak deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf oldu.

Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı

İngiliz ekibi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselirken turnuvanın en genç takımlarından olan Ajax, 1996'dan bu yana süren hasretine nokta koyamadı.

Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı

Turnuvada Real Madrid ve Juventus gibi devleri saf dışı bırakarak yarı finale yükselen Hollanda temsilcisi, 2-0 öne geçtiği maçta avantajını koruyamayarak turnuvaya veda etti.

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