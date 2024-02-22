Galatasaray nasıl tur atlar? Muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar...

Letna Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve Exxen platformundan yayımlanacak.

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Zorlu müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.