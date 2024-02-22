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Galatasaray nasıl tur atlar? Muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri | Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'la rövanş maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında 3-2 kazanmıştı. Peki, Galatasaray hangi sonuçlarda tur atlar? Tur atlaması halinde muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 14:47 Güncelleme 22 Şubat 2024, 14:47
Galatasaray nasıl tur atlar? Muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar... 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

Galatasaray nasıl tur atlar? Muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar... 2

Letna Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve Exxen platformundan yayımlanacak.

Galatasaray nasıl tur atlar? Muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar... 3

Zorlu müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

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