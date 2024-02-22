Galatasaray nasıl tur atlar? Muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri | Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'la rövanş maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında 3-2 kazanmıştı. Peki, Galatasaray hangi sonuçlarda tur atlar? Tur atlaması halinde muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.
Letna Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve Exxen platformundan yayımlanacak.
Zorlu müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.