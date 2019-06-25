Galatasaray Trezeguet transferini resmen bitiriyor! (Son dakika Galatasaray transferleri)

Sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray, Fatih Terim'in uzun süredir istediği Kasımpaşalı Trezeguet'nin transferini resmen bitiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in "Kesinlikle kadroda olmalı" dediği yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde ikinci bir görüşme yapılmıştı. Bu kez masaya daha iyi bir teklifle oturan Cimbom'un imzayı attırmak üzere olduğu öğrenildi. İşte transferde son dakika gelişmesi...

25.06.2019 11:18 - Son Güncelleme: 25.06.2019 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





