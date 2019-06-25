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Galatasaray Trezeguet transferini resmen bitiriyor! (Son dakika Galatasaray transferleri)

Sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray, Fatih Terim'in uzun süredir istediği Kasımpaşalı Trezeguet'nin transferini resmen bitiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in "Kesinlikle kadroda olmalı" dediği yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde ikinci bir görüşme yapılmıştı. Bu kez masaya daha iyi bir teklifle oturan Cimbom'un imzayı attırmak üzere olduğu öğrenildi. İşte transferde son dakika gelişmesi...

25.06.2019 11:18 - Son Güncelleme: 25.06.2019 11:20
Galatasaray Trezeguet transferini resmen bitiriyor! (Son dakika Galatasaray transferleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak 22. kez mutlu sona ulaşana Galatasaray'da transferde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Trezeguet transferini resmen bitiriyor! (Son dakika Galatasaray transferleri)

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren sarı-kırmızılılar, taraftarın aylarca beklediği transferi sonunda bitirdi.

Galatasaray Trezeguet transferini resmen bitiriyor! (Son dakika Galatasaray transferleri)

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer bombası patladı.

Galatasaray Trezeguet transferini resmen bitiriyor! (Son dakika Galatasaray transferleri)

Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği yıldız futbolcu için kulübüyle sonunda anlaşma sağlandı.

Galatasaray Trezeguet transferini resmen bitiriyor! (Son dakika Galatasaray transferleri)

Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için ikinci görüşme yapılmıştı.

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