Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi. UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertli ekibe, Başakşehir Mert Günok ile ilgili Şampiyonlar Ligi'ni gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdi.

25.06.2019 11:07 - Son Güncelleme: 25.06.2019 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





