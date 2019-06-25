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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi. UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertli ekibe, Başakşehir Mert Günok ile ilgili Şampiyonlar Ligi'ni gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdi.

25.06.2019 11:07 - Son Güncelleme: 25.06.2019 11:07
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında transferle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

"10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim"

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)

Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'da üst kurula sevk edilen ve çıkacak karara odaklanan Sarı-Lacivertliler'in taraftarların beklediği transfer bombalarını patlatmak için dört koldan taarruza geçeceği ortaya çıktı.

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