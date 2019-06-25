Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi şoku (Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri)
Süper Lig'de şampiyonluk parolası ile transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi. UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertli ekibe, Başakşehir Mert Günok ile ilgili Şampiyonlar Ligi'ni gerekçe göstererek olumsuz yanıt verdi.
25.06.2019 11:07
- Son Güncelleme: 25.06.2019 11:07
Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.
Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında transferle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;
"10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim"
Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'da üst kurula sevk edilen ve çıkacak karara odaklanan Sarı-Lacivertliler'in taraftarların beklediği transfer bombalarını patlatmak için dört koldan taarruza geçeceği ortaya çıktı.