Antalyaspor'un hedefi bu kez üst sıralar
Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finaline kadar yükselerek büyük bir başarı sergileyen Antalyaspor, yeni sezonda ligi de üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon düşme potasının hemen üst sırasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı transferlerle dikkat çekti. İşte 2021-22 sezonu öncesi Antalyaspor'un anatomisi...
06.08.2021 14:05
- Son Güncelleme: 06.08.2021 14:05
Geçen sezon Türkiye Kupası finali oynayarak büyük bir başarı elde eden Antalyaspor, yeni sezonda ligi daha üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi geçen sezon ligi 16. Sırada tamamlamıştı. Kırmızı-Beyazlılar, Güray Vural ve Andrea Poli dışında genç yetenekleri kadrosuna kattı. Ersin Zehir, Erkan Eyibil ve Doğukan Nelik dikkat çeken isimler. Akdeniz ekibinde Podolski, Serdar Gürler ve Orgill gibi isimlerle yollar ayrıldı. Kudryashov, Naldo, Nuri Şahin, Veysel, Hakan ve Amilton gibi tecrübeli isimler yeni sezonda da Antalyaspor'un büyük silahları olacak.