Vav TV İzle
Haberler Spor Antalyaspor'un hedefi bu kez üst sıralar

Antalyaspor'un hedefi bu kez üst sıralar

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finaline kadar yükselerek büyük bir başarı sergileyen Antalyaspor, yeni sezonda ligi de üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon düşme potasının hemen üst sırasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı transferlerle dikkat çekti. İşte 2021-22 sezonu öncesi Antalyaspor'un anatomisi...

06.08.2021 14:05 - Son Güncelleme: 06.08.2021 14:05
Antalyaspor’un hedefi bu kez üst sıralar

Geçen sezon Türkiye Kupası finali oynayarak büyük bir başarı elde eden Antalyaspor, yeni sezonda ligi daha üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi geçen sezon ligi 16. Sırada tamamlamıştı. Kırmızı-Beyazlılar, Güray Vural ve Andrea Poli dışında genç yetenekleri kadrosuna kattı. Ersin Zehir, Erkan Eyibil ve Doğukan Nelik dikkat çeken isimler. Akdeniz ekibinde Podolski, Serdar Gürler ve Orgill gibi isimlerle yollar ayrıldı. Kudryashov, Naldo, Nuri Şahin, Veysel, Hakan ve Amilton gibi tecrübeli isimler yeni sezonda da Antalyaspor'un büyük silahları olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalyaspor’un hedefi bu kez üst sıralar

GELENLER
Güray Vural (Türkiye-33 yaşında-Sol bek-Bedelsiz)
Tecrübeli oyuncu gelecek sezon Akdeniz ekibinde Eren Albayrak ile rekabete girecek. Onunla birlikte sol bekteki açık kapandı.

Antalyaspor’un hedefi bu kez üst sıralar

Sherel Floranus (Hollanda-22 yaşında-Sağ bek-Bedelsiz)
Antalyaspor'un scout transferlerinden biri… Genç yeteneğin ortaya koyacağı performans merak ediliyor.

Antalyaspor’un hedefi bu kez üst sıralar

Ersin Zehir (Türkiye-23 yaşında-Orta Saha-Bedelsiz)
Gurbetçi futbolcumuzun ismi birçok takımla anıldı. Antalyaspor onu renklerine katmayı başardı.

Antalyaspor’un hedefi bu kez üst sıralar

Andrea Poli (İtalya-31 yaşında-Orta Saha-Bedelsiz)
İtalya Milli Takım formasını da giyen yıldız oyuncu, Akdeniz ekibine büyük güç katacaktır.