Antalyaspor’un hedefi bu kez üst sıralar

Geçen sezon Türkiye Kupası finali oynayarak büyük bir başarı elde eden Antalyaspor, yeni sezonda ligi daha üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi geçen sezon ligi 16. Sırada tamamlamıştı. Kırmızı-Beyazlılar, Güray Vural ve Andrea Poli dışında genç yetenekleri kadrosuna kattı. Ersin Zehir, Erkan Eyibil ve Doğukan Nelik dikkat çeken isimler. Akdeniz ekibinde Podolski, Serdar Gürler ve Orgill gibi isimlerle yollar ayrıldı. Kudryashov, Naldo, Nuri Şahin, Veysel, Hakan ve Amilton gibi tecrübeli isimler yeni sezonda da Antalyaspor'un büyük silahları olacak.