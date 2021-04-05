Galatasaray transferde gaza basıyor! Juventus'un yıldızı geliyor

Süper Lig'de Hatayspor yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Fatih Terim'in ve scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda takımdaki eksik mevkileri doldurmak isteyen yönetim harekete geçti. Juventus'ta forma giyen yıldız bir isimle temas kurulduğu ve transfer için nabız yoklandığı öğrenildi. İşte detaylar...

05.04.2021 12:10 - Son Güncelleme: 05.04.2021 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





