Galatasaray transferde gaza basıyor! Juventus'un yıldızı geliyor
Süper Lig'de Hatayspor yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Fatih Terim'in ve scout ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda takımdaki eksik mevkileri doldurmak isteyen yönetim harekete geçti. Juventus'ta forma giyen yıldız bir isimle temas kurulduğu ve transfer için nabız yoklandığı öğrenildi. İşte detaylar...
05.04.2021 12:10
- Son Güncelleme: 05.04.2021 12:11
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında yara aldı.
Cimbom bir yandan da transfer çalışmaları için gaza bastı.