En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor'da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!
Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 9 puan fark atan Trabzonspor sistemli çalışmanın ve oyun sisteminden taviz vermemenin karşılığını alıyor. Fırtına, yıldız oyuncularının sakat ya da cezalı olduğu maçlarda bile sonuca gitmeyi başarıyor.
28.01.2022 11:31
- Son Güncelleme: 28.01.2022 11:32
Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 9 puan fark atan Trabzonspor sistemli çalışmanın ve oyun sisteminden taviz vermemenin karşılığını alıyor.
Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik, Süper Lig'in 8. haftasından sonra sadece 3 maçta birlikte ilk 11'de sahaya çıkabildi.