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Haberler Spor En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor'da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!

En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor'da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!

Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 9 puan fark atan Trabzonspor sistemli çalışmanın ve oyun sisteminden taviz vermemenin karşılığını alıyor. Fırtına, yıldız oyuncularının sakat ya da cezalı olduğu maçlarda bile sonuca gitmeyi başarıyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
28.01.2022 11:31 - Son Güncelleme: 28.01.2022 11:32
En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor’da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!

Süper Lig'de 54 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 9 puan fark atan Trabzonspor sistemli çalışmanın ve oyun sisteminden taviz vermemenin karşılığını alıyor.

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En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor’da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile müthiş bir ivme yakalayan Bordo-Mavililer, yıldız oyuncularının sakat ya da cezalı olduğu maçlarda bile sonuca gitmeyi başarıyor.

En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor’da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!

Karadeniz Fırtınası'nda Marek Hamsik oynamıyor kazanıyor. Anastasios Bakasetas oynamıyor yine kazanıyor… Anthony Nwakaeme'siz yine 3 puanı cebine koyuyor.

En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor’da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!

Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik, Süper Lig'in 8. haftasından sonra sadece 3 maçta birlikte ilk 11'de sahaya çıkabildi.

En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor’da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!

Bu maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendi. Bakasetas ilk yarıda sakatlandı.

En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor’da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!

Bir diğerinde Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybettiler. Antalya deplasmanında bu kez Nwakaeme sakatlığından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

En yakın rakibine 9 puan fark atan Trabzonspor’da başarının sırrı yıldızlar değil sistem!

Yeni Malatyaspor maçında ise 3'lü 90 dakika beraberdi ve Fırtına 1-0 kazandı. 9. haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Fırtına, şu anda 16 galibiyet, 6 beraberlikle zirvede…

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